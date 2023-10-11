Sony INZONE Buds真無線電競耳機開箱｜跟機小配件iPhone15都合用｜話說索尼不同product line都由不同團隊負責推廣，今次收到Personal Audio 組別的邀請，去到現場竟是一場INZONE電競產品的發布會？索尼同事的解釋又很合情合理：因為最新作INZONE Buds 是一支為電競遊戲而設的真無線藍牙耳機，可在手機、電腦、PS5多平台做到低延時無線傳輸，且音色也出眾，打破了個人影音與電競耳機的界限。



電競版XM5？支援LE Audio超省電低延時

Sony INZONE Buds 使用與 WF1000XM5 相同的高性能動圈單元，支援ANC主動降噪。不過就改用名為L1的新晶片，支援LE Audio及藍牙5.3達到低延時、低耗電連線，打FPS射擊game時不怕聲畫不同步，當然這優點在睇劇時亦有一定用處。

（鍾世傑 攝）

你的手機（如iPhone或舊制式android）不支援LE Audio？INZONE Buds 耳機充電盒內還付有專用USB-C Dongle，就可以靠這支小尾巴，利用2.4GHz無線頻段連接，達到低於30毫秒聲音延遲表現，打機時不怕聲畫不同步，當然這優點在睇劇時亦有一定用處。記者試過iPhone 15 Pro Max 的USB-C 頭都用到這支小尾巴（另買USB-C to Lightning 轉插，全部iPhone都能使用），但就無法再靠手機介面控制音量。

INZONE Buds 耳機充電盒內還付有專用USB-C Dongle（鍾世傑 攝）

記者試過iPhone 15 Pro Max 的USB-C 頭都用到這支小尾巴。（鍾世傑 攝）

電量方面，INZONE Buds 報稱是市面最長續航力的真無線藍牙，單機可用12小時電量，加上充電盒可使用24小時。（鍾世傑 攝）

360度環繞聲+ ANC降噪通話

INZONE Buds 支援360度環繞聲spatial sound，打FPS能靠聽槍聲定位敵人位置，如果你是連接PC，更可用 INZONE hubs 程式為耳機面板進行各種設定，比如一鍵開關收音咪，detect用家跟對友通話時，自動校低背景聲音量。記者暫時未試它的收音咪效果，索尼指它使用了ANC降噪技術隔走雜音，如將來試玩過再為大家報告效果。至於聽歌表現，它只對應AAC／SBC基本編碼，好在Sony動圈單元的低音是信心保證，連手機聽歌睇劇一樣不失禮。$1,590（黑／白兩色選擇）

如果想駁 INZONE Buds於PS5打機，要跟PC一樣使用USB-C Dongle，連線超快完全不用搞設定，最可惜是Sony自家硬件竟然沒有 INZONE hubs apps，未能做功能設定。

如果想駁 INZONE Buds於PS5打機，要跟PC一樣使用USB-C Dongle。（鍾世傑 攝）

全新抵買定位｜INZONE H5 打機無線耳筒

同場還發表了INZONE H7 的後繼機INZONE H5，由於之前H7、H9被指定位分別太少，所以Sony決定取消H7系，改推更平、更輕身好戴的 H5，僅重260g，比H7輕了65g！耳機面改用了尼龍物料皮膚接觸感更清爽，也聽取用家意見，耳壓比H7低了一點，希望成為一支長期配戴使用的電競耳機。電量方面本身可使用28小時，同時加設了3.5mm耳機線，完全不會怕電量不足。INZONE H5 打機無線耳筒 $1,190

INZONE H5 打機無線耳筒 $1,190 （鍾世傑 攝）

INZONE H5 打機無線耳筒 $1,190

同場還發表了頂配型號INZONE H9電競耳筒的黑色版本，售價$2,590

INZONE H9電競耳筒的黑色版本，售價$2,590

消委會評測49對降噪耳機