藍芽耳機 2023｜款款時尚輕巧、高音質！$1000內入門級耳機推介

耳機已經成為我們日常生活中不可或缺的配件之一，無論日常聽音樂、睇電影或玩遊戲的沉浸式體驗，或工作上需要專注音訊內容，一對優質耳機似乎已經成為必需品一樣！意為高音質耳機就一定會好貴？其實$1,000以內就可以入手啦，小編精心為大家推介的5款藍芽耳機不但音質好，每款設計更時尚輕巧，令你享受最佳感官刺激，立即睇同選購最啱您的專屬耳機啦～



打機煲劇首選：SOUL S PLAY 耳機

SOUL S-PLAY 耳機

大家得閒時梗係鐘意煲吓劇、打吓機，而SOUL S-PLAY 耳機專為遊戲和娛樂而設，採用最新藍牙 v5.2 技術及40 MS超低延遲連接，更設有3個模式，達致清晰聆聽及高質語音的體驗確，不論打手遊或觀看影片時都確保聲畫同步。加上Cyber感滿滿的外觀設計及配色，日常以手機作娛樂用途較多嘅你就絕對可以入手這款啦！

SOUL S-PLAY 耳機（原價：$598）

優惠價：$359（最多可使用12,500積分，抵消 $125現金）

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流行音樂愛好者必備：PHILIPS 飛利浦 TAT4556 耳機

PHILIPS 飛利浦 TAT4556 耳機

PHILIPS TAT4556 耳機用上12mm 釹磁石驅動器，中高頻清晰度，簡易係聽流行歌首選！配備混合式主動降噪功能，聽歌時大大提高音質！配合無線充電盒能帶來 29 小時的播放時間。最方便是電量不足時亦可以輕鬆切換只使用一邊耳機，另一邊就可以繼續充電。更具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，戶外落雨或做Gym都可以輕鬆聽歌～

PHILIPS 飛利浦 TAT4556 耳機 （原價：$798）

優惠價：$388（最多可使用13,500積分，抵消 $135現金）

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自動降噪最方便：PHILIPS 飛利浦 TAT5556 耳機

PHILIPS 飛利浦 TAT5556 耳機

無線耳機除咗追求好音質，當然外觀都要悅目、有質感啦～PHILIPS TAT5556耳機作為TAT4556的進階版，同樣也具備12 毫米驅動器， 降噪功能更好，支援 Hybrid ANC 主動式降噪功能，在專屬APP內可隨意切換至最合適的降噪模式，使用起來就更加方便～同時每邊耳機更穩固貼合耳形，任何時候都可以舒適佩戴享受音樂～

PHILIPS 飛利浦 TAT5556 耳機（原價：$998）

優惠價：$558（最多可使用19,500積分，抵消 $195現金）

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超強豐富層次感音質：Nothing. Nothing ear (2) 真無線主動降噪耳機

Nothing. - Nothing ear (2) 真無線主動降噪耳機

想擁有更豐富音質體驗？就不能不認識Nothing.這個香港耳機品牌！這款Nothing ear (2) 真無線主動降噪耳機僅 4.5極致輕盈，特製 11.6 mm 強大單體，配上24bit 高解析音訊認證，降噪及個人化聲音設定全面升級，更真實呈現響亮清晰原聲音質，彷彿置身專業錄音室一樣。而且還可在專屬APP內自訂 EQ 和手勢控制等設定，建立「個人化聲音設定檔」，制定出最適合自己的音質體驗。配備IP54 防汗防塵等級及長達 36 小時的聆聽時間，任何環境及時間都令你聽出耳油～

Nothing. - Nothing ear (2) 真無線主動降噪耳機 （原價：$1,299）

優惠價：$988（最多可使用34,500積分，抵消 $345現金）

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全方位高質舒適體驗：Nothing. - Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機

Nothing. - Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機

同樣也是來自Nothing.的Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機，卻更輕巧，外型改用長圓條唇膏造型，放進衣物口袋內也絕不佔位置！由充電盒到耳機的設計都符合人體工學，可自訂式 12.6 mm 動圈單體和 Bass Lock Technology，提供渾厚而真實的音響效果。更玩備1Clear Voice Technology，語音通話時更清晰。耳機採用非入耳式的半開放式設計，仍然不影響佩戴的穩固與舒適度，播放的功能亦只需按動耳柄操控，是追求獨特時尚及高音質的不二之選！

Nothing. - Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機 （原價：$929）

優惠價：$588（最多可使用20,500積分，抵消 $205現金）

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