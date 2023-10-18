iPhone 15系列硬件成本暴漲　美國零件佔比高　當中這模組最值錢

日經經濟新聞與拆解機構Fomalhaut Techno Solutions合作，對蘋果最新款的iPhone 15系列進行了拆解和成本分析。根據他們的報道，與上代機型相比，iPhone 15系列的整體硬件成本提升了8%至16%。



具體來說，iPhone 15的零部件成本為423美元，比iPhone 14增長了16%。這是所有iPhone 15系列機型中零部件成本漲幅最大的一款。

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同時，日經還提到，在手機售價中，iPhone 15 Plus的零部件成本佔比為49%，而iPhone 15 Pro的零部件成本佔比為52%，而iPhone 15 Pro Max的零部件成本佔比則達到了47%。

此外，在零件成本方面，最貴的組件是採用「四重反射稜鏡」的潛望式鏡頭模組，其製造成本約為30美元，比 iPhone 14 Pro Max 的光學變焦鏡頭高出了380%。

另外值得注意的是，日經還分析了不同國家/地區提供 iPhone 15 Pro Max 零部件的比重（按成本計算）。其中，美系零部件佔比約33%，位居第一；韓國零部件比重約為29%，增幅約為5%、位居第二；日系零部件比重維持在10%，位居第三；至於中國台灣供應的零部件比重大幅擴增至9%；中國大陸供應的零部件佔比則萎縮到了2%。

綜上所述，從拆解報告可以看出，雖然 iPhone 15 系列的整體硬件成本有所提升，但主要集中在一些關鍵組件上。例如潛望式鏡頭模組和 A17 處理器等組件的成本上漲非常明顯。而這些組件的製造工藝和技術也更加先進，能夠提供更好的拍攝效果和性能表現。不過隨着台積電N3E技術的推廣普及，明年推出的A18晶片成本可能會有所降低。

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