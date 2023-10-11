iPhone 15 Pro系列續航表現實測　電池小但續航反而更長？

每年iPhone的續航表現都是大家關注的焦點話題，甚至同款iPhone在不同系統版本下的續航表現大家也都特別在意，那麼今年iPhone 15 Pro系列續航表現究竟如何呢？我們來實測看看。



首先，按照慣例來為大家介紹本次測試兩款機型的配置。我們分別測試了iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的續航表現。這兩款機型均支援27W的PD快充，iPhone 15 Pro的電池容量約為3274mAh，iPhone 15 Pro Max的電池容量約為4422mAh。

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iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款機型均搭載了採用台積電3nm製程工藝打造的A17 Pro晶片，在中低頻下擁有優秀的能效表現。

經過實測，在30分鐘的快充測試中，使用PD快充和原裝數據線，從1%電量開始進行充電測試。iPhone 15 Pro 30分鐘可以充入61%的電量，iPhone 15 Pro Max 30分鐘可以充入56%的電量。

我們還進行了包含遊戲、短視頻、網劇、拍攝、在線閲讀等場景的5小時重度續航測試，經過實測，iPhone 15 Pro剩餘61%的電量，iPhone 15 Pro Max剩餘了68%的電量。

相比之下，在相同的測試模型下，5000mAh電池的榮耀90 Pro剩餘電量是67%，同樣是5000mAh電池的華為Mate 60 Pro剩餘電量是64%。

整體來看，4422mAh的iPhone 15 Pro Max在高能效處理的加持下，續航表現強於部分5000mAh電池的Android手機，iPhone 15 Pro則因電池容量較小，低於普遍水準。

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