傳蘋果iPhone 16全系列將配備A18系列晶片？繼續強化差異化設計

據著名科技評論員Jeff Pu爆料，蘋果即將推出的iPhone 16系列將採用全新的A18晶片。他透露，iPhone 16標準版和Pro版都將搭載A18處理器，而iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max使用的則是A16晶片。



按照慣例，蘋果在每一代手機中都會對標準版和Pro版進行差異化設計。iPhone 15系列和iPhone 14系列都延續了這一趨勢。以目前曝光的訊息來看，蘋果將在2024年的iPhone 16系列上繼續強化這種差異化設計。

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具體來說， Jeff Pu表示，在新的A18晶片上，標準版可能會跳過使用A17（據推測是iPhone 15），直接搭載A18處理器。這樣可以進一步提升標準版的競爭力。另外他還補充道，A18和A18 Pro都是基於台積電第二代3nm工藝製程打造，並且採用了N3E工藝。

據消息人士透露，蘋果的A17 Pro晶片使用的是N3B工藝，而A18系列則採用更高級別的N3E工藝。儘管兩種工藝都注重功耗控制，但N3E工藝在高密度SRAM位單元尺寸方面沒有縮小，仍為0.021 µm²。這與N5節點的位單元大小完全相同。

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