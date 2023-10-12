iPhone實在太耐用　大批果粉用了8年還不願升級　二手機達50%以上

近日，研究機構CCS Insight發布報告稱，預計到今年年底，全球iPhone保有量將突破13億部，其中超過50%為二手手機。



報告還預測，從2024年起，iPhone系列機型的平均壽命將達8年。報告分析師Leo Gebbie認為，iPhone成為了消費者中最為成熟的智能手機。隨着二手iPhone的受歡迎程度的增長，消費者在購買二手iPhone時的主要原因是這類手機「缺乏重大升級」，兩代iPhone之間的差異不大。

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報告顯示，iPhone 15相較於iPhone 14在性能和功能上有所提升，但與前一代iPhone之間的差異並不顯著。有消費者表示，即使花費1000英鎊購買一部全新的iPhone 15 Pro，他們也更傾向於花4、5百英鎊購買一款質量上乘的原裝翻新iPhone 13 Pro。

然而，報告同時指出，當前二手智能手機市場幾乎完全由蘋果控制。儘管如此，這種情況可能會對蘋果的營收產生影響。預計在未來某個時間點，蘋果可能將「更認真地考慮」未來政策與策略。

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