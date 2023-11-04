Nissan X-Trail e-Power試駕｜如果正在尋找一輛電動SUV，而又怕沒有地方充電，那麼日產Nissan X-Trail e-Power可能是值得考慮的選擇。這款車售價為四十幾萬，但吸引點不僅僅是價格，還有更多讓人驚艷的特點。



雖然X-Trail e-Power雖然擁有引擎，但它的唯一目的是發電，以充電鋰電池以及提供摩打的動力。實際上，這輛車可以被視為一輛電動車。這意味著不需要擔心尋找充電站，這一點對許多人來說非常吸引人。其實日產最近推出了多款e-Power新車型，包括Note和Serena，這兩款車受到了許多車主的讚譽，因為它們的確是節省不少燃油。今年，終於推出了第一款e-Power SUV房車X-Trail，外觀上與同系列的Qashqai相似，但車身稍大，有些像GLB。

👉 Honda e:N1純電動車抵港｜日系高性能SUV！31萬值不值得入手？

Nissan X-Trail e-Power車身略大，設計亦有點Qashqai影子。

e-Power的運作方式與傳統電動車、插電混合動力車以及傳統混合動力車都完全不同。它主要依靠內燃引擎作為發電機，當車輛行駛時，該引擎直接驅動發電機充電，將能量存儲在鋰電池中，然後再通過電動馬達提供動力。

👉 Volkswagen ID.4電動車試駕｜續航馬力不俗、內籠舒適 值得入手嗎

香港X-Trail e-Power只有一個版本，售價為44萬9800港元，聽起來有點貴，但與同級SUV相比，價格相當競爭力。它搭載了一個高輸出的2.1kWh電池，配備了1.5升VC-Turbo渦輪增壓引擎，以及前後雙電動馬達，總共產生213ps馬力和33.7kg-m的扭力，這在同級SUV中表現相當出色。此外，由於車輛一直由電動馬達提供動力，它具有類似電動車的即時起步和加速反應，官方稱0-100km/h的加速時間只需7秒，比許多同級電動車更快。

車身軸距略長

X-Trail e-Power還配備了最新的e-4ORCE四輪驅動系統，官方表示這一系統可以更準確地控制前後輪的扭矩分配，提供更靈活和舒適的操控，特別是在轉彎時表現穩定，相對於許多同級四輪驅動SUV來說更出色。

新車車身相當大，車身長約4.66米，寬1.84米，高1.72米，軸距為2.7米，屬於中型七座SUV，比同品牌的Qashqai更大，車內空間寬敞。內飾設計為5+2七座車型，前座和中座坐起來相當舒適，特別是中座可以調節前後距離，後座也有獨立的冷氣出風口，雖然風力不是很強，但比沒有要好得多。然而，後座+2兩個位置相對較窄，沒有冷氣出風口和充電插座，只能在緊急情況下使用。

尾箱空間方面，如果將後座放倒，可以容納多達585L的貨物，將中座也放平後，空間可以增加到1298L，適合大量行李或貨物。

駕駛方面，X-Trail e-Power有五種駕駛模式，包括標準模式、節能模式、運動模式、越野模式和雪地模式。此外，中控台的e-Pedal Step模式可以根據駕駛狀況和車速自動調整煞車強度，提供更流暢和舒適的駕駛體驗。另外，車內功能亦相當充實，包括有線Apple CarPlay的8吋中控螢幕和一排實體按鈕，這樣在駕駛時就不需要在系統中搜索所需功能，非常方便。此外，車輛還配備了15瓦的無線充電和USB Type C充電。

👉 Tesla Model 3 2023新版實車到港｜32.8萬更抵玩！車身內外大升級

+ 7

雖然如果與一些歐洲車型相比，它的內飾可能會未夠豪華，特別是中控螢幕相對較小。但總的來說，對於那些希望擁有高效且實惠的SUV的消費者來說，這輛日產X-Trail e-Power絕對入手。

👉 Hyundai IONIQ 6正式推出｜43萬超抵玩電動轎跑 近未來外型夠吸睛