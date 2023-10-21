Volkswagen ID.4電動車試駕｜談到歐洲電動車，大家通常會聯想到Benz、寶馬或Audi等品牌，但還有一個品牌可能被遺忘，那就是Volkswagen福斯汽車。經過長達兩年的等待，他們的電動車ID.4終於來港了。



ID.4的最大賣點當然是價格。它的價格在三十多萬港幣左右，續航里程足夠長，加速性能強勁。最重要的是，這款車是在德國製造的，這些因素已經足夠吸引消費者的目光。ID.4的性能確實令人印象深刻。它搭載了一台單引擎後驅的配置，擁有210kW（約合286馬力）的馬力和高達540牛頓米的峰值扭力，0-100公里的加速只需要6.7秒。此外，它搭載了一個82kWh的電池，根據WLTP標準，官方聲稱其續航里程可達550公里，實際駕駛時應該至少可以行駛約四百幾公里。充電方面，使用135kW的直流快充，10-80%的充電只需28分鐘。

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Volkswagen ID.4 右軚版本終於正式到港

外觀方面，ID.4的車身尺寸約為4.58米長、1.85米寬、1.63米高，軸距約為2.77米。雖然車身並不算太大，但其流線型設計有助於減少風阻，提高了續航里程的性能。車頭設計簡潔，而LED日行燈的設計相當搶眼，特別是升級的Launch Edition Package版本，頭燈會歡迎車主。車尾則設有立體多重像素設計的尾燈，配合動態顯示，非常型格。

車尾燈設計非常有趣

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在車內，ID.4提供了一個5.4吋的電子儀錶板、觸控式軚盤、12.9吋的中控台屏幕、6+1音響系統、支援Apple CarPlay，還有無線充電功能。此外，它還配備了2組支援快充的USB Type C充電口和3區獨立恆溫冷氣，無論坐在前座還是後座，都非常舒適。中座設計也相當出色，儘管車身不如特斯拉Model Y那麼長，但座位非常寬敞舒適，腳位也很寬敞。這輛車使用了專為電動車設計的MEB底盤，全平地台不會阻礙中間乘客，而且車尾的高度也足夠高，即使身高1.8米的人坐直也不會頂到頭。

ID.4的尾廂容量高達543L，如果將後座放平，甚至可以擴展至1575L，足夠擺放大型行李，非常適合家庭使用。在智能道路系統方面，ID.4配備了Lane Keep、Cruise Control、能辨識行人和單車的自動前方煞車系統、後車攝像頭以及360度泊車感應器等功能。

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12.9吋中控屏幕對應無線Apple Carplay

新車確實帶來了許多驚喜。它不僅外觀時尚且性能強勁，內部豪華感十足，坐起來非常舒適。最重要的是，它的價格相對較為合理，性價比極高。而且，它是在德國製造的，這一點也讓人放心。如果打算入手現在正是最好的時機，因為一換一優惠來年初或會截止，現在下訂預計2024年第一季度交車，不要錯過這個機會！

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