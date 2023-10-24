星街彗星炎上｜Hololive人氣Vtuber 星街すいせい疑與人氣男團Snow Man成員佐久間大介同居？上個月開始，星街接連被人在X (Twitter)公開緋聞，指她跟尊尼斯事務所人氣男團Snow Man成員佐久間大介同居，引發Holo母公司股價暴跌！二人雖然各自公開否認，但「星街彗星炎上」已成為google熱搜字。



男藝人打機直播｜過激反應令人起疑

星街彗星是YouTube虛擬直播主公司HOLOLIVE的大紅人，尤其是歌藝了得，更增以虛擬人物身份上The First Take唱歌，3月時正式成為Hololive JP組第5位訂閱超過200萬的人氣Vtuber。而Johnny事務所男團Snow Man成員佐久間大介一向以喜歡動漫，曾多次公開表示自己非常尊敬星街，視她為偶像。早前佐久間在直播中玩Switch人氣mini game《西瓜遊戲》，畫面中竟然有星街親姐姐「姉街」平時使用的帳號「げんタロウ」登入通知，紅人之間私下一起打機也沒太大影響吧？但佐久間此時卻即時激動得跳起來，即時掉棄手機、中斷直播，有人認為此舉有點「此地無銀」，開始對二人關係起疑。

星街すいせい被指跟傑尼斯事務旗下人氣男團snow man成員佐久間大介同居。

Snow Man成員佐久間大介，早前在直播中玩Switch人氣mini game《西瓜遊戲》

HOLO母公司因緋聞股價暴跌？

之後X上就開始大炎上，很多人「柯南上身」捕風捉影，指星街22年搬屋後表示想養貓，之後佐久昌就曾在電視節目表示收養了兩隻「浪浪」，更有人指星街彗星曾在直播中叫喚貓貓名字，背景中更聽到很微弱的男人聲線，星街即時以大聲浪蓋過它；因此有人就認為，星街彗星與佐久間大介屬同居男女朋友。雖說Vtuber只是角色，背後的「中之人」身份保密，HOLO也沒有設定「戀愛禁止」條款，照計別說拍拖，就算已婚生子也沒甚麼問題，但Vtuber始終是靠fans課金賺錢，公開承認自己有另一半等如斷自己米路，事件一出，HOLO母公司Clover的股價即日下跌5.29%（蒸發50億日圓）！

男方率先否認戀情

現在Johnny事務所本身就風波不斷，各界都與他們割席保平安，佐久間很快就在官方blog上否認拍拖同居事件，他直言率先發聲明，是因為自己在直播中的反應，令到尊敬的主播受影響，感到很抱歉，他認為自己清者自清，仍然會繼續支持星街。

Johnny事務所男團Snow Man成員佐久間大介公開直向是星街fans。

星街：有人為恐天下不亂，請Fans不要理會

星街彗星並沒有出甚麼聲明，但10月23日在直播中表示佐久間大介只是一位很欣賞她、很尊敬她的藝人，而網民唯恐天下不亂，勢要迫害公眾人物的行為已達到過火地步，她淡定的安慰fans，已經預計自己會繼續在X上被人炎上，叫支持她的人不用理會，受不了的人可以暫時不要follow她。這段回應引來很多正評，認為星街回應很大方得體。網民也同意指近年社交媒體上往往有人小事化大，帶風向迫害公眾人物，此風不可長；希望事件就此完結，大家繼續有女女睇。

星街彗星預計自己會繼續在「X」被人炎上，叫支持她的人不用理會。

星街應不會因緋聞被炒

有Fans擔心星街彗星會成為潤羽露西婭後又一位因拍拖被迫引的「V」界紅人，但星街人設上不像「魅魔系」的露西婭般刻意「勾仔」，平時直播粗聲粗氣、與fans打成一片，更直認不太喜歡販賣虛擬戀情去育成「真愛飯」（將偶像視為真愛對像的fans），認為這樣會很累，除了一些「真愛獨角獸」，大部份fans對事件反應也不算激動。另外，露西婭與網絡歌手まふまふ同居事件中，露西婭被解雇的理由並不是拍拖，而是將公司內部情報公開給一位爆料系YouTuber。所以預料星街並不會因今次事件而影響地位。