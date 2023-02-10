hololive VTuber星街彗星二度登演THE FIRST TAKE！道別動作萌爆
日本虛擬 YouTuber 經紀公司 hololive production 旗下的人氣偶像「星街彗星」（星街すいせい），於上個月在日本Sony音樂所開設的「THE FIRST TAKE」Youtube 頻道首度出演，獻唱代表名曲〈Stellar Stellar〉後 ，獲得了巨大的迴響，影片發布至今不到兩週時間，就已經累積了超過 780 萬人次的瀏覽量。沒想到的是，才相隔沒多久，星街彗星 又再度於2月1日晚間登上了「THE FIRST TAKE」，想必各位水醬粉們又要暴動啦！
在這次的表演中，星街彗星 身著於「Shout in Crisis」演唱會中出現的全新演唱服，帶來收錄在 星街彗星 第二張專輯「Specter」中，由日本知名雙人音樂組合 YOASOBI 成員「Ayase」所創作的新歌〈みちずれ〉，聲音表現一如繼往的充滿爆發力與感情。
可愛的是，星街彗星 在表演完後，除了感謝大家，揮手向觀眾道別外，更完成了同事 櫻巫女 的願望，在影片中比出了萌到爆炸的「ya」勝利手勢，又是被水醬融化的一天啊！
星街彗星 作為首位於「THE FIRST TAKE」演唱的虛擬偶像，短時間內又迎來二度登台，可說是強大魅力與實力的最佳證明。在上一場〈Stellar Stellar〉的表演中，或許是因為人生地不熟，水醬顯得有些拘謹，而在這次的演唱中，水醬明顯的放開了許多，她本人也發文說道：「這次我很努力的嘗試去表現得更像我自己一點！」，不知道下次登場的時候會再流露多少本性（誤）？
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