hololive VTuber星街彗星二度登演THE FIRST TAKE！道別動作萌爆

日本虛擬 YouTuber 經紀公司 hololive production 旗下的人氣偶像「星街彗星」（星街すいせい），於上個月在日本Sony音樂所開設的「THE FIRST TAKE」Youtube 頻道首度出演，獻唱代表名曲〈Stellar Stellar〉後 ，獲得了巨大的迴響，影片發布至今不到兩週時間，就已經累積了超過 780 萬人次的瀏覽量。沒想到的是，才相隔沒多久，星街彗星 又再度於2月1日晚間登上了「THE FIRST TAKE」，想必各位水醬粉們又要暴動啦！



在這次的表演中，星街彗星 身著於「Shout in Crisis」演唱會中出現的全新演唱服，帶來收錄在 星街彗星 第二張專輯「Specter」中，由日本知名雙人音樂組合 YOASOBI 成員「Ayase」所創作的新歌〈みちずれ〉，聲音表現一如繼往的充滿爆發力與感情。

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可愛的是，星街彗星 在表演完後，除了感謝大家，揮手向觀眾道別外，更完成了同事 櫻巫女 的願望，在影片中比出了萌到爆炸的「ya」勝利手勢，又是被水醬融化的一天啊！

星街彗星 作為首位於「THE FIRST TAKE」演唱的虛擬偶像，短時間內又迎來二度登台，可說是強大魅力與實力的最佳證明。在上一場〈Stellar Stellar〉的表演中，或許是因為人生地不熟，水醬顯得有些拘謹，而在這次的演唱中，水醬明顯的放開了許多，她本人也發文說道：「這次我很努力的嘗試去表現得更像我自己一點！」，不知道下次登場的時候會再流露多少本性（誤）？

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