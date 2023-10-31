AV女優萬聖節Cosplay 2023｜今年涉谷區明文禁止搞萬聖節街頭派對，呼籲美女不要再去扮「受傷的AV女優」，而正版女優三上悠亞、石川澪、天使萌、新有菜亦改為在網上影Halloween造型算數，即睇相集。



涉谷嚴禁Halloween聚會｜女優網上發圖算數

近幾年東京涉谷Center街都有大量盛裝打扮影Halloween造型型男美女搞聚會，最終造成騷動，今年涉谷區官方公布「涉谷不是萬聖節活動會場」，希望大眾不要去聚集生事，而Center街Burger King更率先宣布10.31不營業，以免有人入內搞破壞。既然都不受歡迎，作為公眾人物的AV女優今年也不會去打卡呃like，改於IG Twitter曬性感萬聖節造型靚相算數，不過感覺就不及以往用心，造型都比較hea、似Donki現成買cosplay衫頂當；天使萌算最有心機，戴昨wig加埋尖耳仔扮魅魔。（暫時只得自拍，她在10.31晚應該會po其他相）

天使萌算最有心機，戴昨wig加埋尖耳仔扮魅魔。

三上悠亞引退後超Hea

三上悠亞2022年扮《SPY X FAMILY》媽咪約兒，今年已經退出AV界就hea了，一件性感Tube Top就算相當求其，原來她在10.30晚自己跟fans搞了萬聖節活動，著得少布引在場fans，合情合理。

三上悠亞 twitter圖片

上原亞衣南瓜女僕

舊年扮《One Piece》Uta的上原亞衣，今年真的相當hea，是但著件有南瓜橙色的女僕裝就算，但如果你根本不在意萬聖節元素、只想看身材的話，這相片是合格有餘。

上原亞衣穿上南瓜橙色的女僕裝。

上原亞衣尋年超有heart扮《海賊王》新角色Uta

石川澪帶頭，個個都扮殭屍妹

石川澪、松本一香、深田詠美、東條夏、新有菜全人類扮中華風殭屍妹裝，入一次USJ可能會見到幾十個JK這樣穿，不過當然不及一眾AV女優可愛性感。

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日本Cosplay雙女王：Enako 伊藤萌仲出色

相比一眾AV女優，兩位Cosplay角色扮演界女王，萬聖節造型就更出色、更呃like。

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合法蘿莉工藤拉拉扮小惡魔

身高只得142cm高的工藤拉拉舊年扮《SPY X FAMILY》安妮亞，今年大個女扮小惡魔，你喜歡邊個look？

身高只得142cm高的工藤拉拉扮小惡魔。

身高只得142cm高的工藤拉拉舊年扮《SPY X FAMILY》安妮亞

唔夠喉、回帶睇2022年受傷的AV女優萬聖節cosplay