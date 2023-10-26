夏韶聲Danny Summer 除了唱歌演戲，還是一位軍事模型迷，他的YouTube頻道不少影片主題都與軍備、二戰軍事模型有關。而他私下與港漫名家邱福龍非常老友，近日他就拍片參觀邱福龍工作室，內面有又大又混亂的模型收藏倉庫，飛機，戰艦、跑車、高達、異形樣樣有，龍哥更自稱有一項收藏，數量或者多到可以入健力士世界紀錄大全？



天生購物狂｜小學開始買模型

兩人認識皆因夏韶聲是軍事及漫畫迷，跟邱福龍同聲同氣，所以多年來都有互送唱片、漫畫，邱福龍甚至會睇完Danny Summer YouTube片介紹的戰鬥機，跟住上網拍買同款模型、勁多互動。夏韶聲說他等了很久，一直未能上龍哥模型倉拍片，原因非常搞笑：「因為收藏多到根本行唔到入去，佢用兩星期先執到一條巷仔、放到張椅做訪問。」

邱福龍花了兩星期才執到一條巷仔入內拍片、放椅子跟夏韶聲做訪問。（夏韶聲YouTube影片截圖）

+ 1

睇片也知夏韶聲沒有誇張，這個倉沒有貨架，全部模型通地亂放山積到人咁高，當中還有些砌到一半的零件通地擺，龍哥：「我係天生購物狂，上網搵料畫畫，上上下又去網購；因為收藏太多了，曾經賣走一批，但冇幾耐又再買，搞成今日咁；屋企都有堆，老婆非常不滿。」

數量種類也太多｜變返細路都都砌唔晒

邱福龍回憶說自小學時已經開始買模型，當時沒錢買模型油，以家中塗鐵閘的油漆去油：「所以永遠都唔乾，當時求其上色，自己都覺得好肉酸，但貼好水印貼紙，完成後就好滿足。」反而長大後工作太忙根于沒時間砌模型，但仍然繼續買買買，還會在網上買完成品：「其實我係有技術、識砌，但自己要求太高，又沒有時間砌；有時砌到一半發現出錯，就由它擺埋一邊冇再理會。」

這個倉沒有貨架，全部模型通地亂放山積到人咁高。（夏韶聲YouTube影片截圖）

龍哥話自己喜歡一盒模型，會怕製作失敗，一買就買幾盒，而且愛買金屬蝕刻片、金屬補品：「買到幾箱幾箱咁儲，可能我係全世界最多買完未用補品的紀錄保持者，可以入健力士大全！」他笑言如果今日再「轉世」變回10歲細路仔，有時間有精力，都未必可在一生人中砌好貨倉中所有珍藏：「素組唔上色都砌唔完！」

夏韶聲最欣賞龍哥的「山積倉」夠亂夠雜，不像一些專家擺得整齊但涉獵的類型少，很多模型他都見過，但龍哥這裡是甚麼都有些，而且很多罕見的東西，好有驚喜；好像下圖中的戰艦瑞鶴，都是砌到一半發現漏件，像垃圾一樣夾在幾盒模型中間，訪談時隨手在雜物中一手扯出來，又是一件珍品。

圖中的戰艦瑞鶴，都是砌到一半發現漏件，之後像雜物一樣夾在幾盒模型中間。（夏韶聲YouTube影片截圖）

這隻《死亡筆記》流克，不是龍哥手筆，而是他網拍回來的完成品。

模型迷有共嗚：想退休後慢慢砌（但不會成真）

相信不少模型迷買到沒空間擺放時，都曾催眠自己說：「唔怕，留返退休後先慢慢砌。」但來年60歲的邱福龍，還有已經70歲的夏韶聲卻異口同聲笑說：「大家都知係做唔到，因為你一路工作，退休的日子不斷延後，年紀自然就愈來愈大，唔手震都老花，點砌呀…」夏韶聲建議龍哥找代工：「不如你選一隻自己最喜歡的，找師傅代工，最少都有幾盒完成好的模型擺出來欣賞」但他怕沒有技師能滿足他的要求，所以不想假手於人。

夏韶聲可能嫌邱福龍的收藏品還不夠多，再送多一盒絕版透明機殼的飛機模型給他。

在訪問影片最後，夏韶聲或嫌邱福龍的收藏品還不夠多，再送多一盒絕版透明機殼的飛機模型給他。聽真才發現夏韶聲過去一樣有大量珍藏，但因為年紀大了，送人、賣走，最終只留下兩盒，而這就是其中一盒，如此珍藏也送給龍哥，可見二人關係有多好。

原片：夏韶聲YouTube頻道