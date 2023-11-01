smart電動車回歸！售價及規格一覽｜在電動車的浪潮中，smart終於再捲土重來，一次推出兩款高性能電動車，包括smart #1 BRABUS和smart #1 Premium兩款全新車型備受矚目。



其實smart自早在2020年起，早已成為首個全面轉型至電動化的高級汽車品牌，而現在，smart #1首度登場，標誌著香港亦正式迎來這個全新的電動車世代。

smart #1 BRABUS

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smart #1 BRABUS是為了追求極致性能而誕生的車型。這款車搭載了前後兩組高性能電動摩托，提供了令人印象深刻的428ps馬力和543Nm峰值扭力。這使得smart #1 BRABUS能夠在僅3.9秒內從0加速到100公里，並配備全時四驅系統、跑車化底盤和懸掛系統，將純電動車帶入全新的性能領域。此外，它還提供多種駕駛模式，包括節能的ECO模式，以提高最長續航距離達到400公里。

smart #1 Premium

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smart #1 Premium則是以城市實用性為重點設計的車型，擁有寬敞的內部空間和令人愉悅的設計元素。車身尺碼達到4,270 x 1,822 x 1,636mm，並擁有長達440公里的最長續航距離。這款車具有多種顏色和配置選擇，包括車頂和車身的多種色調，以及可調校出64種不同色調的車廂氣氛燈，讓車主可以根據當天的心情進行個性化設置。新車還擁有先進的科技特點，如CyberSparks+智能LED頭燈、19吋合金輪圈、Portal Door新型車門、Halo roof天幕式玻璃車頂、12.8吋輕觸式大型LED顯示屏幕和Beats 13聲道揚聲器系統，支持Apple Carplay和Android Auto。

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此外，smart #1 Premium還注入了多項主被動行車安全數碼系統，包括車側盲點偵測、車道線輔助、360度鳥瞰式監察鏡頭、主動巡航系統和自動泊車輔助系統，為車主提供出色的安全性能。

這兩款smart #1已優先預售，首批車輛預計在2024年第一季度交付。smart #1 BRABUS售價由$339,000起；smart #1 Premium售價由$299,000起。

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