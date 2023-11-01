AirPods 4 什麼時候出？網傳2024年上市｜Apple近排新機都是沿用舊設計，轉色換新CPU了事，好似AirPods Pro 2代的USB-C版，亦只是更改充電口就算，傳聞中的無損傳輸、運動偵測全部沒有兌現。好消息是，近日彭博爆料人Mark Gurman在直播中透露，2024年整個 AirPods 耳機系列將全線大改革，2024 年底更將有全新型號：AirPods 第4代入門機將採用全新設計！



AirPods 4 更貼耳仔．更低親民價

今次爆料最注目的是AirPods 第4代，現在入門版AirPods 3 定價為179美元（Magsafe無線充電盒版$1499港元），對比市面入門機一般售價不到$600，這不夠平也不算貴的定價，真是雞肋到不行不行。Apple內部亦承認定位出事，正常人一係再平幾百買AirPods 2，要不就一步到頂加幾百買AirPods Pro 2。

Apple將於2024年正視問題，到時AirPods 2將停產，而AirPods 第4代定價將大幅減至129美元起（約＄859港元），比3代平了50美元，亦都比2代無線版更便宜；機身將為全新設計，更加貼耳好戴有利運動、單元音效將有所提升、當然也會改用USB-C 充電口，定價更低至129美元。

AirPods 4全新設計機種 2024年上市、澎博爆料新入門機將劈價吸客

AirPods 4機身將為全新設計，更加貼耳好戴有利運動、單元音效將有所提升

AirPods 4 具主動降噪功能？唔太可信

同一爆料還表示 AirPods 4 具備主動降噪功能，充電盒內建揚聲器方便使用「Find My 尋找」時發聲定位。但記者則認為半開放式的AirPods有一定市場，Apple未必會將ANC降噪套用在AirPods 4代。

運動愛好者原來不喜歡戴ANC降噪密封式耳機，所以AirPods 3半開放式設計仍有價值。

AirPods Max／AirPods Pro更新打高仿老翻

Mark Gurman爆料也提及，AirPods Max 會配合USB-C 接口更新，推出更多顏色選項，雖然未必解決金屬機身在冬天會因溫差出現「倒汗水」尷尬狀況，最少新用家可以揀新色，不怕4千銀買對耳機跟一街淘寶假貨撞款。而 AirPods Pro 立亦將配合全線耳機更新，改用新設計及更換新一代藍牙晶片。當然到時還會加強軟件更新，打擊用家使用高仿老翻AirPods Max 。

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