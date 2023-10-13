B&W Px7 S2e 覆耳式藍牙耳機開箱 ｜自從蘋果推出iPhone SE後，SE兩字就代表高性價比，機身用料或不及旗艦般好，但就會將頂級技術下放、以超抵價益用家。今次這款Bowers & Wilkins頭戴式耳機新作B&W Px7 S2e，就吸收了機王PX8的開發經驗，以「e for evolution」為指標，推出一隻價錢更相宜、技術力與旗艦機同級的的「進化升級版」耳機。



外觀升級｜睇落、戴落都更出色

雖然B&W Px7 S2e 仍然為塑膠料機身，但上色技術成熟，耳機臂和機面的光澤感覺就與金屬無異，而且配合了Px8 機身上使用過的織物網面表面，配合回彈力更好的記憶泡棉耳墊，長期佩戴更舒適，且有防漏音的效果。

Bowers & Wilkins B&W Px7 S2e 頭戴式耳機 ，$3,380（Sound United HK／2869 9916）

機身與機盒都用織物網面表面，不只增加手感／層次感，更很耐磨。（鍾世傑 攝）

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分析力高｜高中低三頻夠響

Px系列上一代分別為Px8及Px7 S2，那為何新作不是Px8 S2，而是Px7 S2e呢？因為Px8全機使用金屬機殼及頭罩伸縮臂及真皮耳罩，使用的驅動單元的佈局設計也更精妙，調音傾向聽層次感豐富的現場收音曲、交響樂，帶出高級感；而Px7音色風格則適合一般流行曲、低音更強。Px8 S2風格上接近Px7 S2，更借鑒了Px8的40mm驅動單元擺位角度設計，搭載增強版24bit DSP芯片，整體水準進化提升。

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Px7 S2e 有4隻配色，記者這款是藍色，用跟「藍」關的歌曲試機吧！（鍾世傑 攝）

藍色機聽藍色歌

Px7 S2e 有4隻配色，記者這款是藍色，用跟「藍」關的歌曲試機吧！先聽YOASOBI的《群青》Ikura的女聲好正好靠前，更中段的和音以及拍掌一樣的節拍聲，就表現出Px7 S2e 的分析力。之後再聽節奏強勁的電子樂New Order《Blue Monday》（沒錯拍照當日是星期一），最能表現Px7 S2e的低音實力，真的比Px7 S2清脆利落多了；最後再聽《交響情人夢》用作主題曲交響樂《Rhapsody in Blue》，聽出它力度十足、樂器分析力好的優點。

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6支收音咪｜主動降噪、通話表示依然不俗

記得以前用Px8，覺得它內置六支收音咪去收集外來噪音處理ANC降噪，在隔音和通話品質都相當出眾。Px7 S2e 使用相同配截，通話品質和降噪都有不俗表現。

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內置六支收音咪去收集外來噪音處理ANC降噪，在隔音和通話品質都相當出眾。（鍾世傑 攝）

另外，如果你擁有同廠真無線耳機Pi7 SE2，那就再多樣玩法。只要先將耳機盒以USB-C線駁在手機機尾，耳機盒就會變成一個高階藍牙外置發信機，並自動跟B&W Px7 S2e（Px8都玩到）連線，音色比駁iPhone原生藍牙（AAC連線）更靚、更少失真。

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最後總結：CP值高表現對得住3千身價

實際試聽，B&W Px7 S2e 在分析力方面的確比上代Px7 S2有提升、低音清脆量夠，高中低三頻「樣樣有」，萬能表現令人難以找出弱點。但如果聽有人聲唱，背景樂又很豐富的歌曲，會些微聽得有點吃力，不過可以用app調音。以3千幾定價可以玩到5千幾蚊Px8九成功力，性價比極高。

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Bowers & Wilkins Px7 S2e



ANC降噪類型：自適應降噪、環境音穿透

藍牙5.2／編解碼器：aptX Adaptive、aptX HD、aptX、AAC、SBC

驅動單元：40mm全頻纖維動圈

電量：開ANC降噪用30小時、充電15分鐘可用7小時

重量：307g（不含收納盒）

配件：機盒、1.2米 USB-C轉3.5毫米插孔音訊線、1.2米USB-C充電線

售價 $3,380 (4色：綠、藍、黑)

查詢：Bowers & Wilkins（3900 0120）



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