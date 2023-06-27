運動手錶不再是記錄工具　隨時救你一命　內附保命功能是甚麼？

戶外運動，從跑馬拉松開始，到最近兩年大火的踩單車等等，現在玩的人越來越多。很多人也逐漸脫離了手機記錄軌跡的辦法，開始用上了運動手錶！但依舊有不少人意識不到手錶的重要性，它可不僅僅是記錄工具，關鍵時候還能救命。



▼▼▼運動手錶隨時可用作保命？▼▼▼

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運動手錶能做甚麼？

這裡我們用佳明的Forerunner 255為例，這個手錶並不是頂級，在佳明的產品家族種，只能算中端。支持多頻多星定位，加入NFC交通卡以及支付功能，並支持鐵三運動模式。Forerunner 255系列提供個性化訓練指導和恢復建議，包括性能監測工具，幫助跑者突破極限。每日訓練建議提供一周日常訓練指導，推薦最有效的訓練方式，並會根據比賽計劃或目標設定的改變而調整。無論5公里、10公里或半程馬拉松，同步Garmin Connect App，可獲得免費訓練計劃，且根據訓練目標和近期表現數據進行調整。

內置30餘種運動模式：鐵人三項、自行車、泳池游泳、公開水域游泳、跑道跑步等HRV狀態小工具，鑑定身體狀況的新功能，能讓跑者更深入了解整體訓練狀態，以及近期訓練是否有效、達到巔峰還是略顯放鬆。由Garmin Firstbeat Analytics演算分析，提供實時數據及訓練建議參考，如最大攝氧量、訓練負荷、訓練狀態、訓練效果等，為訓練和比賽做好更充分的準備。

PacePro配速策略幫助您在依循路線跑步期間動態調整參考配速在Garmin Connect APP中規劃和下載路線時，可通過熱門路線獲取當前最佳路徑，也可在第三方平台創建路徑，並導入手錶。搭配兼容的跑步動態傳感器或HRM-PRO進階雙模心率傳感器，可以監測跑步動態，如步頻、步幅、觸地時間等。

可以說信息非常全面、支持的運動種類也非常，但其實還有個保命技能。

保命技能是甚麼？

在山裡迷路，是很多人喪命的關鍵。那麼如果能原路退回豈不就是沒事情了？問題沒那麼簡單。尤其是如果進入夜晚，會很容易迷路，這時候就體現出手錶的重要性，因為手錶現在很多都提供回返功能。

手錶或是其它手持的GPS定位設備，有幾個重要因素。首先，要多星定位，這樣在山裡才能準確定位，其次，手錶要有回返功能，可以帶路，最重要的是續航，手機的續航普遍不長，而手錶則可以很容易做到二三十個小時。這種功能並不受夜間影響。

運動手錶現在已經不是智商稅問題，而是運動社群。比如高馳（COROS）、佳明（Garmin）等等，都有自己都跑團等組織，幫助用戶社交、提升成績。如果你是一個嚴肅的跑者或是想看到自己的進步，運動手錶都是不二的選擇。

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