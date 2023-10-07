小米Xiaomi Watch 2 Pro高階手錶上市　支援eSIM和WearOS價格親民

小米近期除了發表 Xiaomi 13T 系列新手機之外，還推出了兩款穿戴裝置，包含首款支援eSIM與Google Wear OS 的 Xiaomi Watch 2 Pro 以及智慧手環親民首選 Xiaomi 手環 8 Active。



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Xiaomi Watch 2 Pro 智慧錶

Xiaomi Watch 2 Pro 為小米於台灣市場推出首款支援 eSIM 與搭載 Google Wear OS 作業系統的穿戴裝置，同時具備全面健康和健身追蹤功能。

內建新一代 Snapdragon W5 + Gen 1 穿戴裝置處理器，支援 LTE 網路連接、配備 L1+L5 雙頻全球衛星定位，能在外出運動、不隨身攜帶手機的情況，獨立進行通話並記錄路徑軌跡，且提供超過 150 種運動模式，全方位進行運動分析和數據統計。此外，Xiaomi Watch 2 Pro 也提供有關睡眠品質的分析數據，幫助用戶了解自己的睡眠模式。

配備 1.43 吋 AMOLED 螢幕，並提供可旋轉的數位智慧錶冠和快捷按鍵，整體外形以時尚的圓形大錶面設計，搭配耐用的不銹鋼外殼，更提供商務奢華的皮革錶帶或適合運動的氟橡膠錶帶，可以因應不同場合而任意搭配。

Xiaomi Watch 2 Pro 售價為 1,499 港元，提供黑色（搭配氟橡膠錶帶）與銀色（搭配皮革錶帶）兩種顏色供選擇。

另外推出 Xiaomi Watch 2 Pro 專屬配件 – Xiaomi Watch Strap 真皮錶帶與 Xiaomi Watch Strap 氟橡膠錶帶。Xiaomi Watch Strap 將於 10 月與 Xiaomi Watch 2 Pro 同步開賣。

Xiaomi 手環 8 Active 親民手環新選擇

Xiaomi 手環 8 Active 具備 1.47 吋大螢幕，新設計 UI 介面提供超過 100 種可供選擇的錶面，可以根據個人偏好和風格來搭配，錶身有子夜黑或春日粉兩種顏色，同時推出多彩繽紛的腕帶可額外選購，讓消費者可以隨著自己穿搭風格與喜好更換。

支援全天候 SpO2 血氧偵測，並可設定傳送血氧飽和度過低的相關通知，同時具備 24 小時心率監測功能與科學睡眠偵測，結合女性健康管理與壓力等即時測量等功能，針對日常需求，Xiaomi 手環 8 Active 提供最長達 14 天超長續航力以及 5ATM 防水功能，提供最深達 50 公尺防水功能，超過 50 種運動模式，不論是戶外競走、慢跑、游泳、騎車都可以紀錄。

Xiaomi 手環 8 Active 售價為 139 港元，提供子夜黑與春日粉兩種顏色供選擇。

另外，Xiaomi 手環 8 Active 專屬配件 Xiaomi 手環 8 Active 腕帶售價為 49港元，提供復古綠、夢境白與晴空藍三種顏色供選擇。

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