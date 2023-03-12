Garmin Forerunner965/265系列｜功能全面精準　運動手錶領先同行

3月2日，專業運動科技品牌佳明（Garmin）迎來了一個「大日子」——今天是其專為跑步運動打造的Forerunner系列誕生的20週年。在這個「大日子」裡，佳明特別推出了兩款新品——Garmin Forerunner 965與Forerunner 265系列。



作為佳明獻禮Forerunner 20週年的兩款重磅產品，Garmin Forerunner 965與265系列各有亮點，那麼接下來就讓大家看看這兩款新品是否真的不負我們的等待。

1）設計：不僅輕量、耐用，還更顯時尚

對於專業跑者而言，我們在鍛煉時都希望能夠在保證運動質量的基礎上做到盡可能的輕量化。所以刨除啞鈴這種專為特定鍛煉需求的產品外，其他所有運動類產品，各大廠商都在尋找輕量、耐用、續航、時尚這四項最能夠影響用戶運動質量指標的平衡點。

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先從重量來看，那些不是專門為了運功而設計的智能手錶，或許能用不銹鋼/真皮等材質提供另一種質感，但卻犧牲了長期佩戴的舒適度，反觀佳明此次發布的兩款新品則均做到了硬件不減配，重量更輕量。 Forerunner 265S整機重量僅為39g，屏幕更大的Forerunner 265則為47g；另外，即便配備了更大的屏幕與更堅固材質的表圈，Forerunner 965依然保持了57g的舒適重量。

能夠帶給我們更舒適的輕量化佩戴體驗是「敲門磚」，但是對於一款戶外跑表而言，堅固耐用的材質與長續航才是能夠打動用戶購買欲的「實在點」。在硬件方面，兩款新品均採用了觸屏+按鍵的操作方式，不僅可以防止我們在運動中發生誤觸，同時即便屏幕因為意外出現失靈，我們也能依靠按鍵完成絕大多數操作；另外，它們還均擁有5ATM防水等級，讓我們可以無懼風雨，輕鬆完成駕馭游泳、鐵人三項等對環境要求更高的運動。

值得一提的是，這兩款新品是Forerunner系列首次配置上AMOLED顯示屏，使它們相較於以往產品不管是從屏幕素質還是整體使用流暢度均有較大提升；而從兩款手錶的不同點來看，Forerunner 265系列搭載的是第三代康寧大猩猩玻璃，已經足夠堅固耐用；但是Forerunner 965更進一步，其不僅搭載了康寧的大猩猩玻璃 DX，還採用了鈦合金表圈，從而實現了堅韌與輕量的平衡。

續航方面，Forerunner 265在智能模式下擁有13天的續航時長、Forerunner 265S尺寸雖然略小於Forerunner 265，但是其續航能力不減反增，在智能模式下擁有15天的續航時長；更進一步的Forerunner 965更是擁有長達23天的續航，即便是在GPS下，其依然擁有31小時的續航，這意味著Forerunner 965/265系列可以滿足幾乎所有賽事的完賽時間要求。 （注：GPS模式下，Forerunner 265續航為20小時，Forerunner 265S續航為24小時）

重量、耐用性、續航能力，這是我們考究一款戶外運動手錶最基本的「鐵三項」，而在完美兼顧三者平衡後，優秀的外觀設計就是我們激起我們感性的下一個「甜蜜點」。 Garmin Forerunner 265系列採用了兩種尺寸配以多種配色，給了我們更多的選擇，讓男性/女性皆可挑選到自己喜歡的樣式；Garmin Forerunner 965則採用了更偏向中性的配色方案，讓我們只需跟隨自己的喜好進行選擇即可。

2）運動：不僅要有廣度，更要貫徹深度

Garmin Forerunner系列作為佳明主打跑步運動的智能手錶，其自然支持以跑步為延展的多種運動種類。 Garmin Forerunner 265系列擁有高達30+種運動模式，包含7種跑步模式+5種騎行模式+2種游泳模式及多種室內與戶外運動模式；Garmin Forerunner 965不僅在265系列的基礎上將運動模式增設至50餘種，更是將騎行模式拓展至10餘種，讓我們可以更有針對性得進行專項訓練。

Garmin Forerunner系列作為在設計之初專為服務專業跑者的運動智能手錶，在歷經20年的迭代升級，其當然不止是要有著涵蓋絕大多數運動模式的廣度，更貫徹著佳明34年發展歷程下的深度。

首先，我們可以佩戴兩款手錶連接Garmin強大的騎行生態鏈，進一步拓展我們的使用場景；其次，我們還可以直接在高素質的AMOLED顯示屏上接受智能化的訓練動畫指導；最後，在Forerunner 965上還有全彩導航地圖、ClimbPro爬坡規劃、實時體力值等一系列進階功能等我們解鎖。

當然說了這麼多也只是紙上談兵，究竟好不好用我們還得看實測，所以我們就使用這兩款手錶進行不同程度的訓練，來為大家展示一下它們在運動訓練方面的造詣。

首先，在開始每次運動前，手錶都會根據訓練歷史、身體健康狀況、恢復時間等因素給用戶建議今天的訓練計劃；當然，在訓練開始前，用戶也可以查看預計完成時間、設置配速策略，從而自行設定更契合自身情況的實際訓練方案。從下圖中我們可以看到在跑步過程中，Garmin Forerunner 965與265系列會記錄距離、時間、配速、平均心率、卡路里和步頻等一系列精準且專業的數據。

另外，得益於Firstbeat專業算法加持，在手錶收集到足夠數據後，用戶更是可以通過比賽預測功能預測成績，幫助自己評估當前水平，有利於後期相應訓練計劃的製定。更貼心的是，它們還適配了「賽事助手」功能，其可獲取比賽當天路線、天氣、訓練建議及預估完賽時間等，從而幫助我們為下一場比賽進行充分的準備。

如果我們需要更專有針對性的跑步體驗提升，Garmin還有專門的跑步APP——佳速度。作為佳明專門為跑步設計的APP，佳速度不僅能夠體現更詳細的跑步數據，還會提供豐富的跑步訓練計劃、以及包括跑步賽事在內的參賽機會。值得一提的是，這款跑步APP還集成了社交功能，方便跑者和跑友互動，交流經驗，共同進步。

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多數運動愛好者都喜歡在跑步時有音樂常伴在耳邊，而這一用戶需求，佳明也給予了回應。不同於以往將手錶分為標準版和音樂版兩種版本，此次作為獻禮20週年的兩款新品，佳明均為它們配備了離線音樂功能，我們只需在手機上將喜歡的音樂下載添加至Forerunner 965/265系列上，即可讓我們隨著音符一起躍動起來。

3）健康：不僅功能全面，監測還更精準

除了運動訓練的專門數據記錄，Forerunner 265系列/965還能夠幫助用戶記錄日常活動中的身體狀況：Forerunner 265系列具有全天候健康追踪功能，包括Pulse Ox脈搏血氧監測、身體電量分析、睡眠分數和進階睡眠監測、壓力分數、女性健康追踪（月經和懷孕週期）等一系列功能；更進階的Forerunner 965得益於更大的內存得以增添了更多監測功能，讓它從日常生活到專業運動，全方位守護我們的健康。

值得一提的是，Forerunner 265系列/965均搭載了Garmin第四代光學心率傳感器，使它們能夠實現7*24小時連續且精准進行心率監測，即使用戶在休息期間，若監測到心率異常高或過低，它也能過發出警示，第一時間給我們的身體保駕護航。更貼心的是，佳明還為它們適配了事故偵測、LiveTrack、緊急求助和緊急聯繫人等一系列安全功能。如果我們遇到特殊情況，LiveTrack就能讓家人或朋友實時得知用戶的位置，降低意外發生風險。

此外在手錶與手機中，我們都能看到其精準為我們監測的各項健康數據，其會通過「健康快報」與各式圖表的方式呈現給我們。另外，在Garmin Connect APP界面還會有更直觀的數據呈現，其每一項數據都有相應的解釋，如果是打算新入手佳明手錶的用戶來說，那麼可以說它對還在學習過程中的「養生新手」來說非常友好。

4）跑步手錶，其實不光適合跑者

要想成為跑者的第一塊跑步手錶，需要什麼？佳明在Forerunner系列20週年的今天所推出兩款產品我覺得就是一個相當標準的答案：輕量耐用的機身、種類足夠豐富的高階跑步功能、佳明稱霸行業的GPS定位優勢、佳明多年深耕的運動健康產品生態鏈，都讓Forerunner 965與265系列稱得上是不負用戶期待，引領行業發展的重磅佳禮。

當然，或許有讀者會問，如果我並不是一個日常運動健身的用戶，還需要買Forerunner 965或265系列嗎？答案當然是可以。主流智能手錶提供的運動、健康、智慧功能，Garmin Forerunner 965與265系列都具備。

所以，雖然它們被稱之為是「跑步手錶」，但兩款新品在功能、設計、生態上的表現，都可以讓它們成為值得向任何人推薦的智能運動手錶。

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