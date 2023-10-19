黑鯊智能手表還能配搭AI問答功能「文心一言」？續航時間可達10天

智能手表作為一種新型智能設備，集合了傳統手表的功能和智能設備的便利性，擁有獨特的特點和各種實用的功能，正越來越受到人們的關注和喜愛。



近日，知名遊戲手機——黑鯊也宣佈，全新黑鯊智能手表S1 Pro和S1 Classic即將在國內市場推出，將共同搭載黑鯊首創遊戲健康監測模式，其中S1 Pro更是內置了「文心一言」" 大模型，支持 AI 問答功能、百度地圖導航等功能，稱：「指揮官只管盡情遊戲，我們來保駕護航！」

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根據此前爆料訊息，黑鯊智能手表配備了一塊1.43英寸的圓形AMOLED屏幕和金屬外殼，並且支持IP68級別的防塵防水功能。同時，該款手表還具備全天候心率監測和血氧功能，並擁有超過100種運動模式供用戶選擇。續航時間可達10天之久。

而黑鯊手表首創遊戲健康監測模式大概是指，手表將能記錄玩家遊戲類型和時長，如果遊戲時間過長，會給出健康提醒。

那麼，智能手表發展至今，到底適合什麼用戶購買呢？

首先，按現有市場產品來看，根據搭載系統來劃分，智能手表可以分為：

1、搭載蘋果watchOS、Android Wear Os以及在它基礎上的定製系統、鴻蒙Os、Tizen Os系統的智能手表；

2、搭載簡易系統的智能手表。

同時，按主要功能定位來界定，智能手表可以細分為：

1、運動、健康監測；

2、全面智能體驗。

前者又分為簡單計步和全面的運動功能，後者則提供通知、應用程序擴展功能。並且，不同的內置功能所需的晶片以及內置傳感器精度也是不一樣的。

這也代表着，智能手表更適合以下幾種人士：

1、健身愛好者

智能手表可以監測用戶的運動數據，比如步數、卡路里、心率等等，以及提供各種專業的運動模式和數據分析功能。這對於健身愛好者來說非常實用，能夠通過數據監測和分析，幫助他們更好地管理自己的運動狀態和訓練效果。

2、商務人士

智能手表除了一般的手表功能外，還可以連接手機，實現來電提醒、短信推送、社交消息等多項功能。商務人士經常需要與客戶和同事進行及時溝通，智能手表可以幫助他們實現隨時隨地的溝通和訊息獲取。

對於經常需要與人溝通和處理工作事務的商務人士來說，智能手表是一個非常實用的工具。

3、科技愛好者

智能手表擁有各種各樣的設計風格和功能，可以滿足不同人的需求和口味。智能手表可以提供天氣預報、音樂播放、計算器等常用功能，同時還可以安裝第三方應用程序，擴展使用範圍。

對於那些喜歡嘗試新鮮事物、追求個性化的人來說，智能手表無疑是一個很好的選擇。

4、生活便利者

智能手表接入網路後，還可以實現一些智能家居的控制，比如調節温度、開關電器等。同時，還可以實現支付和身份認證等功能，給予生活便利。

5、養生人士

智能手表可以監測心率、血壓、血氧飽和度等生理指標，提醒佩戴者注意身體狀況。對於追求健康生活方式的人來說，智能手表是一個不可或缺的夥伴。

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