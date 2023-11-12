為清潔打掃煩惱？智慧新型打掃機器　助你除塵、除蟎還能清潔窗戶

打掃通通交給「它」！積極享受有限的每刻休息時間。



打掃效率事半功倍！

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No.1 二合一洗地吸塵器

打掃家電百百種，其中網友們討論度最高的就是「吸塵器加上洗地機」二合一最強組合，不只是吸走灰塵這麼簡單，掃地和拖地也一次完成，舉凡小孩打翻食物飲料、寵物撞翻餐盤或狂掉毛絮，通通可以一機搞定，堪稱懶人必備的躺平神器！

在眾多洗地吸塵器品牌中，Dyson可以說是頂尖翹楚，明星產品Dyson V12s Detect Slim Submarine™ 以先乾後濕原則「先吸塵再洗地」，避免灰塵沾到水份之後變得更難清除，深入家中死角完成深層清潔。有別於一般洗地機，這支產品集三大功能於一身， 除了深層清潔地面，也可清潔不同高度的髒污，例如家具高處，連過敏兒最需要的除蟎都能一次搞定。

依賴吸力洗地的機器，垃圾容易卡在管道和角落不易清理，使用效果會降低，還可能引發異味擴散。顛覆性的洗地技術不依賴吸力，清潔性能穩定，而且機器清洗簡單。「補水、吸除、刮污分離」三步驟輕鬆應對各種地面髒污，讓你面對生活中各種混亂時刻也依舊從容優雅不慌亂，受到許多網友大力推薦「朋友上次在賣場試用超喜歡，入厝禮指名要這台」、「機身沒什麼死角很好清潔，也比較不會有細菌或異味」。

No.2 掃拖機器人

工作忙碌壓力山大，下班回家只想倒頭就睡，連最基本的掃地、拖地時間都沒有，就連家裡環境品質也隨著時間一天一天往下掉，維持整潔在不知不覺中成為一種生活負擔，一不小心還可能引發家庭戰爭。

這種時候，一台掃拖機器人就是即時平息戰火的最佳神器！幫助工作、生活蠟燭兩頭燒的你，完成最基礎的居家清潔，不少網友分享「偶而會有一些死角掃不到，但是已經很不錯了」、「有些電池續航力不夠好，要2、3次才能把家裡掃完，但至少可以維持地板基本清潔」。

No.3 除蟎機

過敏是現代人常見的文明病，尤其台灣四面環海氣候潮濕，不僅容易使牆壁、衣物發黴，溫暖高濕度的環境更容易使細菌、病毒、塵蟎和過敏原大爆發，危害人體健康。

因此不少人越來越重視相關清潔，除蟎機也跟著成為居家必備的智慧打掃神機之一，市面上有專門做除蟎清潔的機器，也有一些吸塵機配備去除蟎吸頭做到一機多用，不同配件同時滿足家居上中下的清潔需求，受到許多網友推崇，「家裡有過敏兒真的很需要空氣清淨機跟除蟎機」。

No.4 擦窗機

科技越來越進步，現在不只家中地面的清潔可以交給洗地機或掃拖機器人，連擦窗戶都可以解放雙手，再也不需要趴在窗戶上一邊噴清潔劑一邊擦玻璃，通通交給自動擦窗機就能搞定，根本是大樓住戶的救星啊！

許多使用過擦窗機的網友都表示，「太方便了！」、「大掃除或搬新家都很方便輕鬆擦拭戶外落地窗，再也不用冒很大的風險到外面擦窗戶」、「科沃斯的W1s pro蠻好操作也輕鬆，放著讓他自己去擦就好」。

No.5 沙發清洗機

地板髒了能拖，地毯髒了能洗，但是布沙發髒了要怎麼辦才好？以往不小心弄髒只能急救表層污漬，但若是意外打翻湯湯水水或是遇到小孩吐奶等崩潰情況，就只能請專人處理才有辦法解決深層髒污，不只花錢還耗時費神。

不過有了沙發清洗機後就可以輕鬆解決這類煩惱啦！越來越多廠牌推出此類型的清潔神器，先噴水再強力吸除汙漬，讓沙發、地毯、窗簾等不易清洗的布織品重獲新生，被大讚「小朋友尿床後的床墊都有救了」、「洗沙發的救星」。

（網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年3月29日至2023年9月24日，共半年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『居家打掃神機』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】