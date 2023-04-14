尿袋3大挑選攻略　型號種類五花八門　容量選擇幾多先最好？

現如今手機和平板電腦已經成為了日常辦公和生活的必備，為了能夠在出差或者旅行的途中保證手機的電量，選購一款好用的尿袋可以說非常有必要。



那麼面對不同型號的尿袋（充電寶），究竟該如何選擇呢？

▼▼▼尿袋挑選攻略▼▼▼

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1）盡可能選容量大的

在選購尿袋的過程中，尿袋的容量可以說是非常重要的參數，這直接決定了使用的體驗。購買的容量越大，可充電的次數自然也就越高。對於外出時間長，或者充電需求的高的用戶而言，選擇容量更高的尿袋自然就更為合適。這裡我們建議選擇20000mAh的尿袋，能夠滿足日常的使用需求。以一部iPhone 12手機為例，大概可以充電4次左右，完全可以應對日常的使用需求。

2）自帶線纜更方便

為了能夠滿足日常充電的需求，充電線可以說是必不可少的存在。而為了讓充電變得更加便捷，我們可以選擇自帶線纜的尿袋，這樣可以讓充電更加方便。出門僅帶尿袋即可，無需攜帶線纜。並且有些尿袋自帶了多種線纜，可以滿足不同設備充電。所以綜合來看，選擇這種自帶線纜的尿袋會更加方便一些。

3）盡可能選體積小的

由於是經常需要外出攜帶，考慮到便攜性，因此在選購尿袋時我們建議盡可能選擇體積小巧的，這樣攜帶起來會更加輕鬆。比如有很多尿袋採用了方形的設計，能夠輕鬆放置在隨身的背包中，攜帶起來會更加輕鬆。

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