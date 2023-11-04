家電｜買智能馬桶要注意的3大細節　解決漏電易燃問題只需要咁做

上廁所對大多數打工人而言都是一件爽事，獨自一人在馬桶上安靜幾分鐘，享受短暫的安靜…為了讓「上廁所」能成為輕鬆的一件事兒，大多數人都會選擇入手一台智能馬桶。 然而智能馬桶也分好壞，劣質智能馬桶可能會火燒你的 PP 哦！ 先前就有不少智能馬桶自燃的事件發生，所幸基本上都是在無人時自燃，加之馬桶自帶有「水」，避免了更多危險，否則後果不堪設想！



身為懶人必備好物的智能馬桶出現自燃，簡直要讓我們心裡打個問號：智能馬桶值得信任嗎？ 實際上，智能馬桶蓋自燃，牽扯到內部多個零件及整體用料，特別是帶有自加熱、熱沖洗功能的智能馬桶蓋，在購買時更要注意以下幾方面：

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1）阻燃材料

主流智能馬桶和馬桶蓋的智慧相關模組都是由PP塑膠製成，但PP塑膠本身也有阻燃等級區別，分為HB，V-2，V-1，V-0等多個等級。 最高標準的V-0要求樣品進行兩次10秒的燃燒測試後，火焰在30秒內熄滅且不能有燃燒物掉下。

在購買智能馬桶蓋時，別忘記查看馬桶蓋的阻燃等級，以免因為日後的智能馬桶的加熱功能引起自燃哈~

2）謹防漏電

廁所潮濕的環境容易造成漏電，因此，防水等級至關重要。 主流的智能馬桶是IPX4級防水，可以提供潑濺防水保護，足以應付絕大多數情況下的浴室濺水，但是無法承受水流的直接衝擊或浸泡。 先前就有在打掃時水沖刷到智能馬桶結果馬桶損壞的案例發生…

因此，如果你家使用智能馬桶蓋的話，建議先對浴室進行乾濕分離設計，其次也要盡量避免浴室過於潮濕哦！

3）漏電保護

智能馬桶作為電器，100%需要漏電保護功能，一般也都自備一個漏電保護裝置，可以讓智能馬桶蓋遭遇意外情況時立刻斷電，保護你的安全。 當然，各位用戶也別忘記定期檢查智能馬桶蓋是否漏電，如果出現問題要馬上處理！

總而言之，在購買智能馬桶蓋時不能只看功能，更需要看品牌，看材質，看防水防漏電等安全細節，這樣才能讓我們在日後的使用中更安心哦！

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