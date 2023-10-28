DJI 大疆Mini 4 Pro評測｜全能迷你無人機　加量不加價令人心動

2022年中，大疆（DJI）推出了一台實現越級挑戰的無人機Mini 3 Pro，相信許多空拍愛好者都記憶猶新。 今天，暌違兩年時間之後，大疆Mini 4 Pro來了。 定位方面，大疆Mini 4 Pro依然是低於249克重量設計的Mini系列機型，同時它依然具備越級挑戰的實力，可以和大疆Air系列的部分無人機掰手腕。 同時，相較於上一代機型，大疆Mini 4 Pro有了較大幅度的提升，實現「入門即全能」的表現，並將旗艦級功能下放，其中部分功能是首次下放到Mini系列中。



大疆Mini 4 Pro的售價為4,788元人民幣起，與當時Mini 3 Pro的上市售價持平。 對於用戶來說，大疆Mini 4 Pro的上市價格非常良心，畢竟它進行了較大幅度的升級，同時價格卻沒有上漲，加量不加價。 具體的價格如下，大疆Mini 4 Pro共分為四個套裝，大疆Mini 4 Pro（DJI RC-N2）售價4788元人民幣；大疆Mini 4 Pro（DJI RC2）售價5988元人民幣；大疆Mini 4 Pro暢飛套裝（DJI RC2）售價6,988元人民幣；大疆Mini 4 Pro長續航暢飛套裝（DJI RC2）售價7,388元人民幣。

大疆Mini 4 Pro到底升級了哪些部分，我們也不賣關子，往下看。

大疆Mini 4 Pro升級了什麼？

透過上面的表格，我們可以很輕鬆的了解大疆Mini 4 Pro、Mini 3 Pro以及前不久發布的準旗艦無人機Air 3之間的差別。 可以看到，大疆Mini 4 Pro在諸多的性能和配置方面已經與準旗艦無人機Air 3持平，的確與「入門即全能」的標語吻合，並且相比Mini 3 Pro有了較大幅度的 提升，包括視訊規格性能、避障能力、圖傳能力以及智慧功能方面。

我們這次拿到的是長續航暢飛套裝（DJI RC 2）版本，裡麵包含了大疆Mini 4 Pro無人機、DJI RC 2遙控器、三塊長續航力智慧飛行電池、一個充電管家、兩條數據線、兩對備用槳葉、一個螺絲起子以及說明書保固卡等。

接著，我們就正式開始關於大疆Mini 4 Pro評測和介紹。

外觀：249克以下重量，精緻小巧

身為Mini系列的一員，大疆Mini 4 Pro的體積依然足夠小巧，依然是巴掌大小，重量仍小於249克。 因為收納折疊之後夠小，因此日常攜帶大疆Mini 4 Pro出遊的時候依然很輕鬆。 小於249克的重量表現，起飛體驗空拍的時候依然不需要申報，但仍需要大家遵守無人機法規和當地的關於無人機的管控規定。

折疊之後，大疆Mini 4 Pro的整體體積與上一代幾乎沒有差別，另外就是這一代終於再次提供了槳葉保護罩，這也是用戶呼聲很大的部分。 有了槳葉保護罩，使用者可以直接將大疆Mini 4 Pro放在普通包中攜帶了。

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整體來看，大疆Mini 4 Pro的外觀設計與上一代基本持平，只有很少的細節會有不同，其中最大的差異主要在避障視覺相機部分，這部分區域更大，同時前後朝向的 避障相機更換為魚眼鏡頭。 整體的構型設計在Mini 3 Pro和Mini 3上都是相同的，一方面是這個結構可以實現鏡頭的無損豎拍以及大角度仰拍操作，另一方面則是它的空氣動力學設計，飛行 的經濟性表現較好，因此可以提供更好的飛行性能並且更好的續航表現。

大疆Mini 4 Pro的機臂、槳葉、卡槽和接口以及支架設計與上一代相同，也是目前大疆Mini系列的新一代家族設計語言，經過優化之後，給用戶帶來的體驗性更好 ，這裡也不再太多介紹了。

影像：暗光畫質表現更優秀

影像系統方面，大疆Mini 4 Pro的硬體配置與上一代基本持平，採用了4800萬像素1/1.3吋CMOS感測器設計，鏡頭等效焦段為24mm，支援f/1.7光圈（目前消費級無人機 的最大光圈設計）。 這個硬體水平，與大疆Air 3的廣角相機配置相同，因此畫面品質表現也非常接近。 此外，大疆Mini 4 Pro的影像處理平台進行了全面升級，因此即使在硬體相同的情況下，依然可以帶來更優秀的畫質表現，能夠呈現更好的空拍實力。

視訊規格方面，大疆Mini 4 Pro有了不小的提升，它支援4K 60P HDR的最高視訊規格，以及4K 100P和FHD 200P的最高慢動作影片記錄。 同時大疆Mini 4 Pro支援10bit D-Log M色彩模式的記錄，對後期和調色方面有先天的優勢。 另外大疆Mini 4 Pro支援夜景影片模式，搭配1/1.3吋感光元件和f/1.7光圈的特性，能夠獲得更優秀的暗光畫質表現。 整體來看，大疆Mini 4 Pro的視訊規格與大疆Air 3的廣角相機視訊規格相同。

大疆Mini 4 Pro也支援無損影片拍攝，我們在遙控器介面上可以透過點擊，直接將鏡頭垂直旋轉，因此所拍攝的一切豎向畫面與橫向拍攝沒有任何差別，性能和規格完全一致，這 一點超越Air 3的表現。

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上面的就是大疆Mini 4 Pro的實際空拍表現。 綜合來看，大疆Mini 4 Pro的視訊方面的表現與大疆Air 3準旗艦無人機的廣角相機基本持平，也就是說這台無人機的視訊能力已經達到準旗艦的表現。 實際體驗上，大疆Mini 4 Pro的影片畫質非常紮實，細節呈現清晰完整，同時畫面的銳利度表現不錯，整體來說已經超越大眾用戶對於畫質的需求了。

豎拍方面，與Air 3不同，大疆Mini 4 Pro是無損豎拍，因此豎立影片的表現與橫向拍攝的時候完全一致，包括影片規格和影片畫質。 從我們的展示影片可以了解到，大疆Mini 4 Pro的豎拍影片表現也非常優秀，不論是規格、畫質、色彩等方面，因此對於許多短影片創作者來說，大疆Mini 4 Pro也是 一台很好的航拍工具。

大疆Mini 4 Pro不僅具備4K 60P HDR影片規格，可以記錄寬容度更好的直出畫面表現，同時還支持4K 100P的慢動作影片，可以在航拍影片中體驗更多的畫面和玩法，給自己 的影片增加不同的畫面體驗。 另外大疆Mini 4 Pro具備D-Log M模式，有了這個模式，我們可以更輕鬆的進行影片後期以及調色，輸出畫面更專業的影片，為一些高端用戶和進階用戶提供便利。 大疆Mini 4 Pro的D-Log M模式在調節起來很方便，可以調整的空間很寬廣，並且官方提供LUT檔。

照片部分，大疆Mini 4 Pro擁有4800萬像素，因此可以帶來非常高的解析力。 在光線良好的環境下，大疆Mini 4 Pro的照片畫質表現與上一代比較接近，對使用者來說肯定是足夠了。 在光線昏暗的環境下，大疆Mini 4 Pro的畫質表現與Air 3類似，比上一代有小幅度提升。

避障：首款全向避障+全向智能跟隨產品

避障方面，大疆Mini 4 Pro提升到了全向避障水平，這也是Mini系列首款支援全向避障的產品，支援APAS 5.0避障系統。 也就是說，我們在體驗大疆Mini 4 Pro飛行的時候，可以獲得與大疆Air 3、大疆Mavic 3系列相同的避障效果，可以更加放心和安心的進行飛行體驗。

與上一代相同，大疆Mini 4 Pro的避障相機主要集中在頭部和腹部。 頭部前朝向和側仰視朝向分別設計了兩組雙眼視覺避障相機，並且更改為魚眼鏡頭，因此可以覆蓋前、後、左、右以及上方向，下方則有兩個廣角雙眼視覺 相機來覆蓋。

可以看到，由於有了全向避障的加持，大疆Mini 4 Pro的避障能力非常出色。 在選單中，我們可以選擇煞車停動、繞行兩種避障方案，我們可以根據實際的拍攝環境來動態的選擇，這樣可以達到最佳的避障效果。 另外繞行程度還可以選擇標準或激進，因此我們在一些場合航拍時，為了避免因為避障影響拍攝，還可以選擇激進，當然還是要以安全為判斷，不要貿然嘗試激進。

正因為有了全向避障的支撐，大疆Mini 4 Pro可以實現更好的智能跟隨，而這次升級為全向智能跟隨。 以往我們使用大疆無人機進行智慧跟隨拍攝的時候，無人機會自動跟隨、判斷路徑並進行拍攝，全向智慧跟隨在此基礎上，增加了控制羅盤介面，可以實現環繞、漸近、漸 遠等運鏡效果，提升影片的拍攝品質。

透過我們的體驗影片可以看到，大疆Mini 4 Pro的全向智慧跟隨的確提供了更優秀的表現，在識別方面更加精準，並且可以提前規劃飛行路線，繞過障礙物的遮擋，讓影片拍攝 更加穩定平順。 如果出現跟丟的情況，大疆Mini 4 Pro可以快速自動識別，重新規劃路線。 另外，有了控制羅盤來操控運鏡效果，可以讓智慧跟隨的影片擁有更好的觀賞性，這一點的提升對於用戶來說非常有用。

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圖傳：Mini系列首款O4圖傳機型

大疆Mini 4 Pro搭載了大疆最新一代的DJI O4圖傳，這套圖傳系統是在準旗艦機型大疆Air 3上首次亮相的，同時這也是Mini系列中首款搭載DJI O4圖傳的 無人機。 相較於先前的圖傳系統，DJI O4圖傳在傳輸距離上進一步升級，最遠支援20公里圖傳距離（FCC標準；SRRC/CE/MIC最遠10公里）。

圖傳品質方面，大疆Mini 4 Pro支援最高1080P 60fps的畫面傳輸，與大疆Air 3、Mavic 3系列的水平相同，因此我們在體驗大疆Mini 4 Pro的時候，能夠獲得與準旗艦、旗艦 無人機相同的圖傳畫面觀看效果。

大疆Mini 4 Pro配備了新的螢幕遙控器，型號為DJI RC 2。 這款遙控器伴隨著大疆Air 3而來，也是為了轉接DJI O4圖傳系統而來的新款遙控器，目前大疆Mini 4 Pro是第二款配備此遙控器的大疆消費級無人 機。 比起前一代遙控器，DJI RC 2有了些許的也改變，它具備了可折疊收納的外置天線設計，同時在散熱能力上也有更好的表現，屏幕的顯示效果也有了提升，同時按鍵 設計更舒適，更符合使用者操控的需求。

續航力：最高45分鐘續航時間

續航部分，大疆Mini 4 Pro分為兩種電池，一個是智慧飛行電池，續航時間為34分鐘，電池上印有文字；另一個是與Mini 3系列同款的長續航力智慧飛行電池，續航時間 為45分鐘，電池上沒有任何印字。

在套裝中，配備了充電管家以及三個電池，因此充電起來會更加方便。 當然根據我們的飛行經驗，如果想要一次玩得爽、拍得爽，最好是購買套裝，或是單獨配備額外的電池（長續航力電池更佳）。 不進行飛行體驗的時候，充電管家也可以當作行動電源使用。

大疆Mini 4 Pro最長45分鐘（長續航力智慧飛行電池）的意義是什麼，很簡單，就是讓你有足夠的時間去體驗飛行和空拍。 假設我們起飛和空拍中間構圖需要大約10分鐘的時間，返航需要6分鐘時間，那麼我們實際用於航怕的時間還剩餘29分鐘，這個時間不論是航拍還是拍攝延時攝影都足夠充分了。

入門即全能，可滿足進階使用者的迷你無人機

到目前為止，我們關於大疆Mini 4 Pro的評測和介紹就告一段落了。 大疆Mini 4 Pro是一款非常全能的Mini系列無人機，它擁有非常明顯的尺寸和重量優勢，因此不論是起飛航拍還是日常攜帶轉場對於用戶來說都更輕鬆，也少了很多的 步驟和煩惱。 這點很重要，也是許多用戶會選擇大疆Mini系列無人機的重要原因。

另外，大疆Mini 4 Pro的影像系統、避障系統、圖傳能力、續航能力和飛行性能，雖然無人機很小，但是它很全面，它的各方面表現都可以很輕鬆的滿足用戶需求 ，同時這一代在安全性和圖傳表現上明顯提升。 尤其是全向避障，對用戶來說非常安全，可以讓用戶更輕鬆的在更多場景進行安全的體驗航拍的魅力，極大程度減少炸機的風險，這一點對用戶來說是非常重要 的升級。

在最後價格方面，大疆Mini 4 Pro的起售價與上一代保持一致，可謂加量不加價，完全對得起用戶的期待。 大疆Mini 4 Pro適合空拍愛好者、家庭用戶、旅遊用戶等等用戶群選購，如果你對價格、重量和性能都有一定需求，那麼大疆Mini 4 Pro就是你的首選。

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