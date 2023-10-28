日媒猜iPhone 16恐漲價　3大生產成本創新高　費用要轉嫁消費者？

有日媒近日對蘋果新款「iPhone 15」進行拆解分析，發現其生產成本顯著上升。與去年的iPhone 14系列相較，iPhone 15 Pro Max的零件成本高達558美元（約1.7萬台幣），較其前代機型增加了12%，創下iPhone零件總成本的新紀錄，但蘋果極有可能調漲明年推出的iPhone 16系列，藉此轉嫁成本。



根據《日本經濟新聞》報導，過去2018年至2021年中，蘋果iPhone Pro Max系列的零件總成本範圍大約在400至450美元（3130港元至3500港元）之間。但自2022年起，該系列的零件成本驟增，「iPhone 14 Pro Max」已經上升到了近20%；iPhone 15系列的其他型號，如iPhone 15和iPhone 15 Pro，也分別比其前代產品增加了16%和8%的成本。

+ 5

根據分析發現，iPhone 15 Pro Max的主要成本增加來自於其專用的相機和材料升級，其中，長焦相機的成本上升了380%，達到30美元（約235港元）；新採用的鈦金屬邊框成本高達50美元（約390港元），比以往的不銹鋼邊框增加了43%；另一顯著成本增加的部分是其晶片，A17 Pro晶片的價格為130美元（約1016港元），比去年的A16晶片高出27%。

不過，即使成本大幅增加，蘋果今年在美國的定價策略並未調漲任何iPhone機型的售價，而是選擇吸收這部分的成本。但值得注意的是，蘋果已停產128GB的Pro Max型號，這意味著消費者想購買新款Pro Max可能需要額外支付100美元（約780港元）。

專家預測，隨著全球物價和生產成本的持續上升，若蘋果決定繼續吸收這部分成本，其獲利勢必會受到打擊。因此，蘋果有可能將在2024年調漲iPhone 16系列零售價。

延伸閱讀：iPhone 15 Plus就是雞肋？分析優缺點後你會明白為何少人購買

+ 18

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone 16恐漲價！日媒估「3大生產成本」創歷史新高】