智能門鎖抽查17.1%不合格　5個選購要點你要知　品牌還是很重要

隨著全屋智能生態的不斷深化和普及，與傳統機械門鎖相比，智能門鎖具有更便捷的入戶方式、更高級的鎖芯和更多的防護功能，能夠大幅提高安全性，逐步成為入門級的智能家居產品，為我們築起了高高的安全屏障。



但電子門鎖在帶來便利的同時，也時常會發生各種故障，近日，央視新聞關注電子門鎖故障頻發現象登上熱搜。

（微博@央視）

據了解，市場監管總局發布最新網售電子門鎖產品質量國家監督抽查結果，經檢測，這次網售電子門鎖產品質量國家監督抽查共計檢出不合格產品18批次，不合格發現率17.1%，其中防破壞報警功能不合格15批次；安全性要求不合格4批次；鎖舌軸向靜載荷不合格1批次。

這也代表著，智能門鎖故障主要是指紋、密碼故障；感應卡故障；機械類故障這幾點，那麼雙十一我們應該如何挑選智能門鎖，才能不踩坑呢？

在選購智能門鎖之前，我們首先要明確主要使用人群和使用需求。像是給家裏長輩使用，就應選擇功能簡單、操作方便、安全性高的產品；如果是自己使用，除了增加多樣化的開鎖方式外，還可以適當增加一些功能，如貓眼+大屏、門鈴、視頻錄像、遠程開門等。

同時，選擇一個有售後安裝保障的品牌非常重要。如果想要減少出現問題，最好選擇有線下門店的大品牌，因為這些品牌都由自己的工作人員進行安裝，出現問題概率較小，如果出現問題也可以直接到線下找人解決，售後更有保障。

選購智能門鎖時，還應該注意以下要點：

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1、品牌

通常來說，知名品牌旗下的產品在品質、售後、服務等方面都更加可靠，甚至可以在線下門店進行體驗，能幫助我們挑到更適合自己的智能門鎖。

目前主流派別有專業品牌、網路品牌、大廠品牌以及國外品牌。專業品牌的代表則有凱迪仕、德施曼等，網路品牌則有米家、鹿客、華為等，大廠品牌有TCL、海爾、美的等，國外品牌有三星、西門子等等，這幾個品牌在業界口碑產品性能售後服務都比較名列前茅，大家可以優先在這些品牌裏選擇產品。

2、鎖芯

一款什麼樣的門鎖才能稱得上是安全的門鎖呢？主要得具備C級鎖芯、防爆鎖體、通過EAL5+級認證這三點。

根據國家標準，鎖芯的安全屬性由低到高可分為A、B、C三個級別，C級鎖芯是目前國標規定的安全等級最高的鎖芯，如果用強扭工具開啟C級鎖芯導致其內部破壞，門鎖將會自爆鎖死，無法開啟，所以在選購時直接認準C級門鎖即可。

3、安防功能

除了鎖芯外，在選購時還需要注意門鎖的安防功能，例如是否支持虛掩警報、防撬警報、試錯警報等，這些功能越多越好，看似沒什麼大用處，但是當意外來臨的時候，絕對能保障你的安全。需要注意的是，門鎖的主控電路板必須在門鎖的內側，如果在外側就存在一定的安全風險。

而且最好選擇帶防小黑盒等功能的。小黑盒又名「特斯拉線圈」它是通過高頻率高強度的電磁脈衝使智能門鎖晶片重啟從而實現自動開鎖，一般帶有這種功能的能進一步保證安全性，當然現在大品牌產品都有這個功能，而其他三無產品則不好說了，建議優先選購知名品牌的智能門鎖。

4、智能生態

智能門鎖之所以被冠以「智能」二字，就是因為其和智能家居息息相關，是智能家居的第一門戶。因此，智能門鎖除了更高的安防屬性以外，其智能屬性也是很多人關注的重點。

在選購時儘量選擇可以同時支持指紋、密碼、NFC卡片、智能手錶、人臉等解鎖方式的產品。解鎖方式越豐富越能夠應對不同解鎖情況。在幾種解鎖方式中，指紋解鎖和密碼解鎖是使用頻率最高的適用於任何人群。如果預算充足建議選擇半導體指紋識別方式。

不僅如此，選擇可以接入智能生態的智能門鎖，和家中的智能家居進行聯動，例如回家自動開燈、離家自動關閉家中電器等等。需要注意的是，在買門鎖之前一定要先確定好以後要用的智能生態，這樣才能帶來最好的使用體驗，如果不能保證的話，可以考慮購買小米旗下的智能門鎖，兼容性最好。

5、續航

如果智能鎖的續航能力較差，每隔一段時間就需要更換電池或者充電，在體驗上就會大打折扣，因此在購買時最好選擇雙電池的智能鎖，即使貓眼電池沒電了，也不會影響正常開關門，而續航能力差的智能鎖就不是很推薦大家購買了。

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