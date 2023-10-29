買電視是越薄越好？有HDR不就等於畫質好　8核、10核其實意義不大

最近幾年相當熱門的概念越來越多，導致電視價格也是水漲船高。然而真相卻是，其中不少功能我們大部分消費者在日常生活中完全不需要。



下面根據筆者多年選購經驗，給大家簡單說說目前電視市場誤區跟陷阱，現在避坑還不晚。

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1、電視不是越薄越好

現在的電視越做越薄，不少電視廠商還給消費者們灌輸越薄就越高端的理念。但是超薄電視的唯一有點可能就是好看。又不是刀片，做這麼薄有用麼？（這裏指的是液晶電視，因為OLED電視由於自身特性，本身就非常薄）

相比與優點，超薄電視的缺點要明顯多出不少。一是音響性能受到影響，因為音響需要一定的箱體空間來作支持，音響箱體空間直接影響音質，這也是為什麼一些高端液晶電視多采用分體式結構的原因。另外背光方式受到侷限，由於一味強調「超薄」，很多電視都使用了更易輕薄化的側入式背光方式，但這種背光的缺點也很明顯：無法完全避免漏光，而且屏幕亮度不均勻。

最讓人無語的是，很多廠商視宣稱的僅有XX毫米厚度，那是最薄的地方，背板後面肯定還是要凸出來一大塊，我們買前最好去賣場看看實機。

2、「八核」「十核」=純智商稅

一般來說，我們現在的電視產品所使用的晶片，可以分為兩個部分，一部分是CPU核心，負責數據的處理和應用運行，另一部分是GPU核心主要負責圖像的處理，就是我們通常所說的圖形處理器。

不過現在市面上電視宣傳中經常能夠看到「八核」、「十核」這樣的文字，咋們可別被這些給騙了。在行業外的人看來，「八核」、「十核」指的就是CPU的核心數量。實際上，這裏說的核心數指的是CPU和GPU核心的數量之和，有些電視還會加上VPU充數，最終的核心數量指的是CPU+GPU+VPU。我們電視的時候，一定要認清廠家所宣傳的核心數量具體指什麼，不要被這個湊出來的數據所迷惑。

3、HDR並不等於畫質

簡單來說，HDR是一項高動態畫質範圍增強技術，通過調整屏幕的亮度，來改善最亮與最暗畫面的對比度，使得畫面更加鮮亮，層次感更強。目前主流電視均搭載了HDR技術，不過HDR技術並沒有大家想象中那麼簡單，也不是隨便什麼電視都可以發揮HDR作用，能力的高低還要取決於廠商的功力，至於那些低價的HDR電視，只是能做到解碼播放，不給畫質表現添亂就謝天謝地了。有一個小知識點，高亮度有利於HDR展現更多亮部細節，很多原本較亮或較暗的細節也能夠得到很好展現，所以一台合格HDR電視要先具備高亮度。在挑選HDR電視的時候，應當關注峰值亮度與動態範圍等特性，均能夠達到標準的才是合格的HDR電視。

4、廣色域你真的把握得住麼

更高色域能夠顯示更加豐富的色彩，由於色彩種類的增多，使得畫面中的色彩過渡更加自然，有效避免了失真和色塊情況的出現。不過隨着顏色數量的增多，所顯示的色彩不一定精準。廣色域電視在增多色彩種類的同時，色彩控制的負擔也隨之增大，如果色彩控制不夠精準，很難不發生偏色或色彩過於飽和的現象。

對於廣色域電視，更青睞大家選擇傳統電視品牌，因為他們在色彩方面積累了多年經驗，即便在廣色域的標準之下也能夠將色彩精準展現。

寫在最後：

總結：1、電視不是越薄越好，只是更好看；2、核心數越多不代表性能越強；3、低端電視不要想着憑藉HDR、廣色域技術大幅提升畫質水平。不要盲目聽信商家的宣傳，要有自己的主見，歸根結蒂還是「適合」二字。沒有最好的，只有最適合的。

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