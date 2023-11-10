雙11優惠藍牙耳機特價推薦｜SONY XM5 2千有找／1More EVO $780｜雙十一期間有大量網店推出特價耳機、喇叭等個人影音產品，以下精選18款抵過市價，平過官網的推薦特價品。



DMA 泛音｜雙11+新鋪雙重優惠

DMA 雙十一期間網店有優惠，11.11當日有快閃＄1貨搶，而現時正價品買滿3千減300，5千減500、1萬減＄1111，成為網店會員購物於新分店自取，再送 $150 購物金，而沙田、葵芳兩家新鋪本身也各有優惠，詳情可於其網頁（連結）自行參考。

SONY WF-1000XM5 主動降噪真無線耳機

雙十一價$1,980｜原價$2,490

SONY WF-1000XM5 主動降噪真無線耳機｜雙十一價$1,980｜原價$2,490（DMA 泛音）

其他特價品

Soundwave Audio｜1More代理有筍價

知名美國耳機品牌1More本身產品就以高CP值為賣點，雙11期間香港代理的網官更將兩款熱賣產品再做特價！入耳式之選：1MORE EVO 旗艦真無線主動降噪耳機劈價到＄780（原價$1,280），而出名cp王的降噪頭戴藍牙耳機1MORE SONOFLOW，三隻色（原色黑／新加藍色、銀色）都減＄100。（官網連結）

1MORE EVO 旗艦真無線主動降噪耳機｜雙十一價$780｜原價$1,280（Soundwave Audio）

1MORE SONOFLOW 降噪頭戴藍牙耳機｜雙十一價$599｜原價$699

1MORE SONOFLOW 降噪頭戴藍牙耳機｜雙十一價$599｜原價$699（Soundwave Audio）

GD Audio｜全店85折

GD Audio雙十一優惠好易玩，即日起至11月15日，於網店購物結帳時使用優惠碼 「happy1111」，全店產品享85折優惠。推介其代理日本品牌的女性向耳機：NUARL mini3 ANC 降噪真無線藍牙耳機原價$988，85折後$741真係好抵用。（連結）

NUARL mini3 ANC 降噪真無線藍牙耳機｜網店85折優惠$741｜原價$988

Libratone AIR+3｜網店85折優惠$1,123.5｜原價$1,498

友和買＄399 Nothing Ear 透明耳機

有家電有影音的友和網店，雙十一優惠中最吸引到記者的，是Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機，由原價$899減到＄399，勁抵買。（連結）

Nothing Ear (stick) 真無線藍牙耳機｜雙十一價$399｜原價$899（友和）

ag UZURA 真無線藍牙耳機 深藍色｜雙十一價$545｜原價$698（友和）

Let’s Go Audio

市面人氣的耳機影音專門店，網店上有很多不同的特價品，當中推介動漫迷買DRAGONBALL Z x Final Audio 真無線耳機，機身設計、包裝盒還有耳機內播出的導航聲音都是《龍珠》主題，悟空版一早已售罄，比達版則在做隻惠，原價$1,280減到$590，平了超過機價一半。（連結）

DRAGONBALL Z x Final Audio 真無線耳機(比達版)｜雙十一價$590｜原價$1,280（Let’s Go Audio）

英京

近年英京走年輕路線，門面裝修到勁有型，網店都一樣有雙十一平價貨買，即日至11月12日，於英京網店購買個人音樂類正價貨品滿$1000 9折、滿$3000 88折、滿$5000 85折。比如買Sony NW-ZX707 player，85折後只售$5,941.5（行貨原價$6,990）真是平過買水貨。（連結）

Sony NW-ZX707 可攜式音樂播放器｜英京網店85折優惠$5,941.5｜原價$6,990（英京）

BEATS Studio Buds + 真無線消噪耳機｜網店9折優惠$1,259.1｜原價$1,399（英京）

豐澤網店

豐澤網店雙十一優惠品中，真正抵買的個人影音特價品不多，精選Marshall 馬歇爾 ACTON II 無線藍牙喇叭，網店特價$1,599｜原價$2499，真的平過市價。（連結）