1MORE PistonBuds PRO Q30降噪藍牙耳機開箱｜ $380性能媲美AirPodsPro｜港人近期北上消費乜都要平，影音界亦出現了一對足以影響市場耳機價格的新款真無線藍牙：1MORE PistonBuds PRO Q30！足足比AirPods Pro 2代便宜千五，就有齊Apple耳機9成功能，完全是CP值之鬼！



平AirPods Pro 1500蚊｜集齊最update藍牙制式

1MORE 是擁有自家開發團隊的真正美國公司（周杰倫也有股份），每有新作都會在功能、定價上震撼市面產品。繼1MORE Evo 以千元內價錢做出勁靚聲ANC真無線耳機，2023年尾這對1MORE PistonBuds PRO Q30則是技術成熟後的平價量產型，僅售$380 就有齊6支收音咪QuietMax ANC主動式降噪、藍牙5.3 LE Audio 省電制式、30小時續航力、10分鐘快充2小時、IPX5防水，勁抵用。

1MORE Q30降噪藍牙耳機 $380 / 11月初發售（鍾世傑 攝）

1MORE Q30降噪藍牙耳機 $380 / 11月初發售

380蚊跌咗都唔肉赤

Q30優點是花灑柄型機身似AirPods Pro、細隻貼耳戴得舒服，女仔都等到。不過比起1MORE EVO用金屬機盒、玻璃機面，定價$380的Q30機盒跟耳機當然是塑膠料，根本預你粗用，直接擺褲袋跟鎖匙大餅一齊磨，掉失了、刮花了也不會肉赤。

+ 1

實機上手試｜音色達大廠水準

而且這不只是一堆數值，記者取得1MORE Q30實物上手試，10mm動圈單元的音色傾向很像Sony，重口味勁低音人聲靠前，非常適合聽日韓流行曲：用LE SSERAFIM、（G)I-DLE、YOASOBI 來試機就最適合不過。如果你的Android手機支援LE Audio，更可試真1MORE Q30的真正實力，分析力會再提升，它亦支持手機app可以使用12個預設EQ，可再微調自訂音色、不怕低音太勁。還可以玩Spatial Audio 空間音訊及80ms低延時傳輸，打機睇片都很好用。

10mm動圈單元的音色傾向很像Sony，重口味勁低音人聲靠前，非常適合聽日韓流行曲（鍾世傑 攝）

還可以玩Spatial Audio 空間音訊及80ms低延時傳輸，打機睇片都很好用。（鍾世傑 攝）

1MORE PistonBuds PRO Q30 規格表

降噪：QuietMax ANC 主動式

藍牙制式：5.3／LE Audio／AAC

電量：30小時（配合充電盒總量）

其他：IPX7防水、80ms低延時打機模式、Spatial Audio 空間音訊

售價：$380（Soundwave Audio／2771 8209）

Sudio A1 Pro 主動降噪耳機｜多色又便宜

同場仲有北歐品牌Sudio新機 Sudio A1 Pro，比上作Sudio A1雖然貴＄100，但就真的如AirPods升級至AirPods Pro一樣，改用耳塞設計、且加入ANC降噪賣點。另外，買Sudio N2或N2 Pro耳機，最近仲有個 $80 Lady M餅店優惠券promo，詳情自己搵代理facebook睇睇。Sudio A1 Pro $399（4色選擇／Street Value／25772599）

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同場睇｜消委會23年最update49對降噪耳機評測

消委會真無線藍牙耳機評測報告2023年版公開，73款測試樣本售價由$209至$3,680，當中7成／49款為最全流的ANC主動式降噪型號：消委會評測49對降噪耳機｜AirPods Pro2稱冠、千二蚊Honor砌低B&O