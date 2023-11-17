傳呼機型尿袋、一句「有內鬼，終止交易」勾起90年代回憶｜未有WhatsApp前人類咁樣傳短訊｜市面外置充電（尿袋）多數都是貼牌貨，隻隻一式一樣好悶，有家公司卻食腦地將「尿袋」設計成傳呼機外型，機面的迷你LED點陣屏幕不單用來看電量，更可以顯示中文短訊，當中一句《無間道》內的「有內鬼，終止交易」訊息，即時解封90年代未有智能手機及WhatsApp、LINE通訊app前、以SMS、Call機留言通信，塵封已久的90年代gadget回憶！



表面係傳呼機，其實……佢係一個尿袋

這部扮傳呼機的Trozk Call外置移動電源，內有10000mAh電量、支援PD30W雙向快充，其實在淘寶早就有簡體版，但香港人始終要有繁體中文字先有mood，終於廠方都推出香港行貨繁中版本，它不單復刻「BB機」，更會嗶嗶聲響，兩部同款「Call機」間可在12米內互傳訊息，夾埋朋友買就最好玩！（報稱採用國家認證PC-UL94 V0級防火材料，已取得UL、TUV、PSE、CB、CE、UN38.3 MSDS、BSMI等認證，可帶上航機。尺寸：83×33×59mm／重量約220g／顏色：白、黑金、星雲紫／售價：$399）

Trozk Call傳呼機型外置移動電源（售價：$399）

還有港人網址常用論及廣東歌對白

未有手機之前｜外出後如果通訊尋人？

以前未有手提電話，一旦離開家中或Office，別人就無法靠家用電話聯絡你。萬一有急事怎算好？所以當時各食店商店會借出電話吸引客人光顧、更大排長龍。後來市面出現了「傳呼機」，想找機主可先打電話上「Call台」向接線生講要Call幾號機，留姓名、電話或口訊，之後Call台就會發出訊號，機主聽到傳呼機BB聲響後打上台講出機號及password查詢留言，再自行聯絡對方。所以香港人亦會叫傳呼機做「Call機」、「BB機」。（以下珍貴相片來自hk01文章：傳呼機｜昔日潮物變古董 「BB」聲成絕響 收藏家：反思科技謎思）

最早期的call機設計簡單，其中由MOTOROLA生產的一款長條形盒子「長炮」，機身沒有屏幕。（孔繁栩攝）

數字傳呼機要跟密碼表用

後來出現了「數字傳呼機」，機上有類似計數機的顯示屏，可看到簡單的數字及英文字母，除了顯示電話號碼，亦能利用call台附送的「密碼卡」去解讀一些姓氏、名字、英文名、約會位置、簡單訊息、及生活應用說話，例如機主收到「265-640-581-616」，意即「Mary-唔得閒-文化中心-約會取消」。

「數字傳呼機」機身呈長方形，機頂設有屏幕，電台會將信息化為一組「數字密碼」，機主需憑「密碼卡」對照信息內容。（夏家朗攝）

利用call台附送的「密碼卡」去解讀一些姓氏、名字、英文名、約會位置、簡單訊息（孔繁栩攝）

日本人Pocket Bell 玩密碼傳情

日本人用的Docomo數字傳呼機叫「Pocket Bell」，他們會配合「50音排列表」去留言各種短句子，更發明了不少「暗語密碼」，比如1410＝愛してる（愛著你）、11014 = 会いたいよ（很想見面喔）、42731 = 死になさい（去死吧）、4592096 = 地獄に送る(送你落地獄)。

dailyportalz.jp 圖片

中英文顯示機｜衰仔學軟硬玩Call台

在「數字傳呼機」時代之後，新一代中英文顯示機屏幕更精密好用，打上Call台留言後，可直接在機身屏幕上顯示更長更複雜的中文文句子，當時不少人打上Call台惡作劇（軟硬當時都有玩），留一些又長又沒意義的Msg，跟朋友開玩笑。軟硬在903的節目就不時會打上call台玩接線生小姐。

黎明天地線廣告短訊超經典

後來開始出現手提電話，因為《英雄本色》內Mark哥、豪哥率先使用，所以又稱「大哥大電話」，當時手提電話費動輒數千元，都是高層及有背景人士使用。所以仍有不少人配合Call機使用。而後來和記推出過一種收費較低，只可打出不能接收來電、需配合Call機使用的「天地線」手機。當年更找到四大天王黎明參演「天地情緣」電視廣告，有一段講黎生與廣告女主角童愛玲在半夜滾床單後，傳呼機忽然傳出來自神秘線人的「危險！速逃！」警告短訊，這句對白當年很多人講。（還有：要贏人、先要贏自己），黎生果然是「金句王」。

黎明 和記電訊 「天地情緣」電視廣告截圖

發哥Smartone廣告人氣略遜

後來因為手機已經可以直接收發SMS短訊，有一班接線生工作的Call台就開始式微。而不同現在的Whatsapp使用數據，當時SMS需要逐收費，所以朋友／情侶間就會選擇用同一個電訊商，貪同網誌間可免費傳SMS。當時數碼通Smartone找到發哥周潤發與李嘉欣拍廣告，不斷有一位叫「寧風」的神秘人，send SMS去發哥部Motorola StarTAC 摺龜手機通風報信，不過始終不及黎明天地線廣告經典。

數碼通Smartone找到發哥周潤發與李嘉欣拍廣告

而今次這部傳呼機型尿袋引用的短訊「有內鬼！終止交易！」，其實是來自2002年電影《無間道》，那句是混入警隊的臥底劉德華，向黑社會大佬曾志偉通水的手機SMS，並不是Call機訊息。