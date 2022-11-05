傳呼機｜昔日潮物變古董　「BB」聲成絕響　收藏家：反思科技謎思

「265-640-581-616」，這不是銀行戶口，亦不是電話號碼，而是80年代流行的「數字傳呼機」密碼。香港懷舊古物收藏家李守政接受《香港01》專訪表示，當年曾擁有一部會播放音樂的「數字機」，簡單的娛樂已令人陶醉，直至90年代，「中文傳呼機」面世在全港普及，「陀住部call機會有虛榮感，仲要夾喺腰間露出嚟至得」。



Call機不敵科技進步，取而代之的是智能電話，當年call機響起的「BB聲」，亦變成今日WhatsApp的「叮叮」聲。作為「時代的見證者」，李守政細味當年老香港的情懷，「以前收咗工公司唔會搵你，call機響多數係朋友叫你去玩，依家已經mute（靜音）咗部電話」，新時代人人依賴手機，李守政希望大家思考「謎思」，反思一下單靠信息中的「哈哈」符號，是否能真正了解對方感受？



傳呼機系列二之一



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最早期的call機設計簡單，其中由MOTOROLA生產的一款長條形盒子「長炮」，機身沒有屏幕。（孔繁栩攝）

70年代「長炮」沒有屏幕只會響鬧

傳呼機在70年代開始在本港流行，最早期的call機設計簡單，其中由MOTOROLA生產的一款長條形盒子「長炮」，機身由鐵皮和塑膠組成，沒有屏幕，收到訊號後會「BB」響，所以又被稱為「BB」機。

「數字傳呼機」機身呈長方形，機頂設有屏幕，電台會將信息化為一組「數字密碼」，機主需憑「密碼卡」對照信息內容。（夏家朗攝）

80年代「數字傳呼機」需解碼

至80年代初，本港主流的「星光行」及「和記」等各自推出「數字傳呼機」，機身呈長方形，機頂設有屏幕，電台會將信息化為一組「數字密碼」，機主需憑「密碼卡」對照信息內容。

「密碼卡」主要是顯示姓氏、名字、英文名、約會位置、簡單訊息、及生活應用說話等，例如機主收到「265-640-581-616」，意即「Mary-唔得閒-文化中心-約會取消」，又或「004-300-514-629」意思是「陳-先生-夜總會-不見不散」。

「數字傳呼機」密碼卡對照



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「中文傳呼機」在90年代普及，屏幕會顯示中文信息。（夏家朗攝）

90年代「中文傳呼機」不可或缺

踏入90年代，有「傳呼機大王」之稱的冠軍科技創辦人簡文樂研發「中文傳呼機」，令call機更加普及，各大電商訊為搶客出盡法寶，分別聘請「四大天王」代言，和記更推出「霹靂火」call機，贊助成龍的同名電影；call機的功能亦擴大，可提供財經、新聞、天氣等信息，成為生活不可或缺的電訊工具。

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「陀call機有虛榮感，要夾喺腰間露出嚟」

李守政收藏超過20部不同年代的call機，他憶述在70年代，call機是當年的「潮物」，「陀住部call機會有虛榮感，仲要夾喺腰間露出嚟至得。」他的人生首部call機是「星光行」數字傳呼機，機身有按鈕可以播放音樂，算是娛樂一種。

以前收咗工，公司都唔會搵你，call機響多數係朋友叫你去玩，所以唔會覺得BB聲好煩，但依家叮到我頭都暈埋，已經mute咗部電話。 香港懷舊古物收藏家李守政

時移世易，call機的「BB」聲幾乎絕響，取而代之是手機WhatsApp的「叮叮」聲。李守政指以前收工後，call機響多數是朋友叫去玩，所以不會覺得BB聲好煩，跟現在手機通訊程式「叮叮」不同。

香港懷舊古物收藏家李守政收藏超過20部call機，每個年代都各有特色。（夏家朗攝）

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現今社會「乜都要快」 靠文字溝通欠感情

科技進步連「潮物」都被淘汰，李守政回望call機風光年代，社會生活節奏慢，即使「BB」聲起，都毋須急於「覆機」，但現時「乜都要快」，即時通迅軟件看似拉近人與人關係，但無形中卻築起一道隔膜，「文字符號冷冰冰，你打哈哈笑又無乜感情，一個符號幾個字係表達唔晒情感，倒不如直接接觸同交流。」