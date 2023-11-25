現時日圓兌換港元只需5.18算左右，真是歷史新低點，今年12月必定有大量香港人去日本旅行，而當中少不免會有動漫迷會去看巨型高達。早前在facebook 高達同好聚就有有網民提及，早前本想去橫濱欣賞巨型高達，誰知竟然plan錯行程，去了台場睇巨型獨角獸高達。為免再有人如事主一樣搞錯景店，雖然不知他真心還是假膠，下文為大家送上日本自由行，睇三大巨型高達的行程懶人包。



01｜台場獨角獸高達 聖誕期間晚上特別演出

現時在日本歷史最悠久，位於台場區Diver City的獨角獸高達，建立初時，是因為萬代想建立新一代UC icon，用來取代原址聳立多年的18米元祖高達。巨型獨角獸，特色可以爆甲，由UC模式變身為NT-D模式，身上還有可變色的燈飾。

台場獨角獸高達 聖誕期間晚上特別演出

建議傍晚4點左右去，先拍攝陽光下的高達，再上7樓模型鋪掃貨，入黑後再睇多次光影演出，現時至12月25日都有新電影《Seed Freedom》主題聲光演出。

現時至12月25日都有新電影《Seed Freedom》主題聲光演出

於同一商場的7樓還有巨型高達店The Gundam Base，有大量限定版模型發售，但留意部份款式或需先註冊成為會員，才能購買。部份漫遊卡或無法登入此網頁，建議出發前先用電腦開設會員戶口。

同一商場的7樓還有巨型高達店The Gundam Base

地點：台場區Diver City 1F露天廣場

收費：全免

巨型高達開放時間：24小時開放

商店開放時間：11時至20時（週六日：10時至21時）



想睇台場獨角獸，應該去東京玩，乘山手線JR至新橋站，換成海鷗線單軌火車至台場站，步行約8分鐘，即可在Diver City 商場的地面廣場中見到20米高實物Unicorn Gundam。

乘山手線JR至新橋站，換成海鷗線單軌火車至台場站

02｜橫濱可動巨型高達

本來在去年已經閉幕的18米高可動元祖高達Gundam Factory Yokohama，後來為照顧疫情期間未能訪日的fans，特別延期開放多一年。高達會每隔15分鐘就活動一次，每隔一段時間更有一場光影+煙霧演出，聖誕期間將有《SEED》系列歌曲的特別演出；你更可以另外加錢，進入付費區GUNDAM-DOCK TOWER乘座升降機，上到高達頭部高度欣賞演出。橫濱1:1高達再戰一年！Gundam Factory最抵玩攻略、必入限定商品

（Gundam Factory Yokohama官網圖片）

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同場亦有模型專門店，但橫濱限定品很多人搶，建議選閒日早上來。基本入場券及指定時段付費區入場費，均可在入場一個於官方網頁上購買，可以使用香港信用卡，長假及特別節日期間特別容易售罄，建議盡早安排行程。

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地點：橫濱市中區山下町279-25

收費：成人1650小童1100日圓

GUNDAM-DOCK TOWER VIEWING TICKET高層觀景台：另收3300（大小同價）

開放時間：每日1000至2000，假期營業時間11至21，逢星期二休息（12.26開放）



門票購買連結（電子門票，直接以手機QR Code入場）

乘JR 京濱東北線至橫濱站，轉乘港未來線至「中華街/元町」站，4號出口地面步行約10鐘至海邊山下埠頭。

福岡博多睇實物大Nu Gundam兼食「龍蝦」

位於LaLaport 博多Outlet 商場，全名為實物大RX-93ff ν高達，其特色是無論配色及背包上的武器，均為萬代特別重新設計，就算計埋上海自由高達，它也是最update的一款等身大高達。

福岡博多睇實物大Nu Gundam兼

同場Gundam SIDE-F高達專門店，更獨家發售這款FF版高達及龍蝦版沙煞比模型、玩具完成品，每次發售都大排長龍。

Gundam SIDE-F高達專門店，更獨家發售這款FF版高達及龍蝦版沙煞比模型、玩具完成品

地址：福岡縣福岡市博多區那珂6丁目23-1福岡Lalaport Gundam Park Fukuoka

收費：全免

巨型高達開放時間：每日10至22時

商店開放時間：每日10至21時



於博多站乘坐鹿兒島本線至JR竹下站，步行9分鐘即至Gundam Park Fukuoka，它屬於名牌三井outlet 福岡Lalaport，有多達220間商鋪，駕車人士可考慮直接在福岡機場，駕駛20分鐘直達。