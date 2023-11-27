美國高達迷票選最愛電視／串流最愛作品｜高達系列誕生已超過40幾年，一百個高達迷，就有一百種不同選擇。在討論區開po問「最愛高達作品係咩？邊隻高達最強？」都是月經引戰話題（笑）最近美國BANDAI的gundam info網頁，舉辦了高達活動「GUNDAM Fan e-Festival 2023」，當中包括美國區高達迷公投最愛高達排名，得出的結果與日本、香港地區相當不同，冠軍作品很重口味！



整個「GUNDAM Fan e-Festival 2023」為期半個月，當中包括線上線下各式活動，官方特別開設投票box，問網民最想Gundam info YouTube頻道重播高達舊動畫；投票分為「電視作品」、「串流+OVA+電影」兩個組別，得出的名次與亞洲區觀眾的口味不太一樣，頗堪玩味！

最愛高達電視作品：鬚子高達Turn A！

由高達V字天線變了鬍鬚被彈樣衰，以至用高達當晾衫架的設定像「世界名作劇場」多過科幻動畫，《Turn A Gundam》由始至終都充滿爭議，播出時幾乎被全世界的高達迷咀咒至體無完膚。但經過24年的時間沖刷，人們開始憧欣賞已故荷里活機設大師Syd Mead一手插畫的文化底蘊，亦同意富野大神親編親導的《Turn A》非常有趣。但……有趣極都好，它始終是一部劍走偏鋒之作，想不到能夠在今次投票奪冠，只能夠向歐美同好說聲：「你真識食、真重口味」😱

第2位作品是《高達X》（1996年），由於1995年這世界上多了一部《新世紀福音戰士》，《機動新世紀鋼彈X》這部樣衰到連名都要加「新世紀」三隻字的高達作品，當時收視慘淡、減少集數提早完結，由於很多人根本沒看，難怪口碑相當兩極。

全15部：最愛高達電視作品排名表（點圖放大）

+ 9

串流／電影/OVA作品：G復國電影公認好掂

由高達之父富野由悠季最update的一部自編自導高達作品《Gundam Reconguista in G》（香港官方譯名為《G之復國任務》）故事上無視了電視機械人動畫的公式化構造，劇情非常之「跳」太「重口味」，很多人表示看過幾集都「頂不順」而棄番。而2019年起，富野大神親自重新剪輯、重拍、補拍，將全50集《G復國》剪成5部曲電影，上映至尾聲的第4、5集時撞正疫情，不少人都錯過了入場收看。不少人都將票投給《G復》，希望可以免費在gundam info收看，或因此而影響了投票結果。

G復國電影被選為最愛高達「串流+OVA+電影」作品第1位。

好快就到「巴尼陣亡紀念日」，臨近年尾高達迷都會想重溫《高達0080 口袋裡的戰爭》，這部作品登上了「串流+OVA+電影」組別第3名。

《高達0080 口袋裡的戰爭》登上了「串流+OVA+電影」組別第3名。

全15部：最愛高達電視作品排名表（點圖放大）