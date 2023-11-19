DJI Osmo Pocket 3記錄生活　4K、120p高畫質　還配1吋感光元件

結合小巧機身與自帶三軸雲台穩定器的 DJI Osmo Pocket 系列，睽違三年終於推出了第 3 代全新機種。加大至 2 吋的旋轉觸控螢幕，就算是初次把玩也能快速上手；同時鏡頭模組也升級成 1 吋感光元件，可拍攝最高 4K、120p 高畫質影片，用來記錄生活點滴或旅行 Vlog 真的很不錯。



DJI Osmo Pocket 3全能套裝一包搞定

這次我收到的是 DJI Osmo Pocket 3 全能套裝，在手感、材質都很讚的防水收納包裡面，除了有這次的男主角 DJI Osmo Pocket 3 以外，還有擴充手把、外接電池、小型三腳架、麥克風、0.75x 廣角鏡等豐富且實用的配件，讓拍攝更得心應手。

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2吋觸控螢幕操作更直覺

DJI Osmo Pocket 3 外型設計大致承襲前兩代，179g 小巧的機身方便潮流人隨身帶著趴趴走，而全新搭載的 2 吋 OLED 觸控螢幕，操作簡單直覺，旋轉即開拍，並可針對 Instagram Reels、TikTok 等直式影片旋轉螢幕來快速切換。

1吋感光元件日夜都好拍

除了外型更簡單直覺，DJI Osmo Pocket 3 更換上了 1 吋感光元件，強大光學能力帶來影像質感大躍升，並可拍攝 4K/120fps 高畫質影片，無論是白天或黑夜，都能捕捉清晰的畫質。另外專業玩家還可選擇 10-bit D-Log M 和 10-bit HLG 以高動態範圍記錄風光，細膩準確呈現色彩，影像清晰生動。

DJI Osmo Pocket 3 採用更進化的三軸雲台機械增穩，並具備智慧跟隨 6.0、全像素疾速對焦，以及旋轉運鏡、軌跡縮時、數位變焦、全景照片等多種智慧拍攝功能，讓影像拍攝更多變化。

DJI Osmo Pocket 3 的智慧跟隨 6.0 內建多種跟隨模式，可選擇主角跟隨或預構圖跟隨，一個人也能輕鬆拍出運鏡順滑的大片。

目前 DJI Osmo Pocket 3 已在台開賣，單機版售價3,799港元（台幣17990 元），DJI Osmo Pocket 3 全能套裝則為售價4,899港元（ 台幣21,990 元）。

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