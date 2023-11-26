投影與電視誰更實用？ 商用場景這款較合適　兩大選購要素你要知

想必不少人在購買顯示設備時都有這樣糾結：到底是買電視還是買投影？ 它們各自有什麼樣的優缺點？ 選購時需要注意哪些面向？ 投影電視哪個實用？ 什麼樣的設備才是最適合自己的？



以下小編將為您獻上一份詳細的選購指南，從各方面幫您對比投影與電視。其實投影機和電視機各有各的好處，也各有各的壞處。

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商用場景下，投影機和電視機誰比較合適？

當然，我們在選購顯示設備時還需要結合使用場景。 如果是在公司會議室這類商用場景下，小編認為投影機會比電視機更合適，理由如下。

1.大螢幕看得清

尤其是多人會議室，100吋大螢幕才能確保即使坐在後排也能看得清。 市面上常見的電視尺吋在60-65英吋，而投影能夠支援100-150英吋的大螢幕，能夠滿足公司大螢幕開會的剛需。

2.售後維護更容易

電視體積笨重，從安裝到售後維修都比較麻煩，還得請專門的搬運師傅，稍不注意就容易在搬移中磕碰花屏，寄去廠家維護得花更多的運費。

3.無隱形消費夠安心

部分會議電視購買後還需要安裝指定的付費軟體才能使用完整的功能，商用投影沒有這樣的煩惱，購買之後無需再另外花錢裝軟體，一次購買終生享受。

專業商用投影怎麼選？

想要選購商用投影的朋友，尤其要注意投影機的兩個要素。

1）高亮

一般來說，想要白天也能清晰可見，投影機的螢幕亮度需要達到照明亮度的3倍及以上。 如果是公司開會使用，要想投出100-150吋的大螢幕，對亮度的要求則更高，小編建議在3500流明以上。

2）智能

最好選購具備專業商用智能系統的投影儀，能支援無線投屏，開會更方便快速。

有值得種草的商用投影機嗎？

小編在此為各位種草明基E系列智能商務投影儀，不僅滿足高亮、智能兩大要素，而且專為商務人士設計，具備下列優勢，是商用投影儀中的佼佼者。

1.高亮高清。亮度近4000 ISO流明高亮度，抗光性很強，而且對比度高達12000：1，即使在白天開燈的情況下，也能投出100-150吋的大螢幕高清畫面。

2.智能便捷。內建智能系統，支援無線投屏，還能下載APP，足以滿足會議需求。

3.相容性強。機身背面配置HDMI、USB等眾多豐富接口，也相容於Windows、MacOS、iOS、Android等多種系統，高效省心。

4.輕巧靈活。可輕鬆搬移，想投哪裡就投哪裡，畫面大小隨心所欲掌控。

5.性價比高。考慮到不同預算群，產品涵蓋3K-7K不同價位，大家可依需求購買。

如果您的預算在3K左右，可以考慮E系列的基本款E520，低預算即可體驗到亮度近4000流明的百吋智能大螢幕。要是預算充足的話，或是追求更好的畫質，旗艦款E582會是更適合您的選擇。

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