窮人才會戴有線耳機？內行人揭：高檔耳機都是有線且音質大贏無線

自蘋果公司推出無線耳機AirPods系列後，全球市場便掀起一股無線藍牙風潮。對此，一名女網友發文分享，日前搭乘大眾運輸時，發現只剩自己還戴著有線耳機，因此好奇發問「還在戴有線耳機算窮人嗎？」而貼文曝光後，也引起網友熱議，幾乎一面倒支持有線耳機，並紛紛列舉其優缺勢。



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窮人才會戴有線耳機？

一名網友在PTT發文表示，近日搭乘捷運時，發現目光所及之處，大家通通是使用無線耳機，唯獨自己還戴著有線耳機，忍不住發問「這樣小妹我算窮人了吧？」

貼文曝光後，隨即引起網友熱議，大部分的網友認為，以音質來看，「有線」絕對優於「無線」藍芽，更透露真正的高檔耳機，其實都是「有線」，甚至連電線材質都很講究，「有線的音質比藍芽的好太多了」、「有的有線耳機光線就不知道比AirPod貴幾倍了」、「有線耳機1／5的價格音質都贏過airpods」、「頂規的很多都有線，而且線都很講究」、「真正高檔耳機都是有線的」、「有線音質好太多了」、「現在都有錢人戴有線的」、「隨便一條有線都比無線好聽」、「頂級有線耳機音質你聽過就回不去了」、「不用頂級，蘋果自己的有線就比無線音質好太多」、「高檔耳機光是線就比無線耳機貴了」。

不過，也有人認為，無線耳機勝於方便性，再加上如今許多手機都沒有設置耳機孔，因此也不得不轉而使用「無線」，「都啥年代了，有線高檔的一般人不會買，還是用無線藍芽爽爽用」、「無線好在方便，但有線音質大贏無線」、「我想帶有線還沒洞插」、「手機根本沒有3.5mm的孔當然要用藍芽耳機」、「要找有線耳機插孔的手機也很難找」、「可是很多手機連耳機孔都沒有只能改用無線耳」、「無線只有在活動的時候方便」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：窮人才會戴有線耳機？她見捷運上「人人都無線」，內行揭2真相打臉：AirPods輸慘】