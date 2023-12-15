小米海外官網確認　明年這個時間會有國際版Redmi Note 13系列

今年第 3 季度小米在國內發佈了子品牌 Redmi 中至入門手機 Note 13 系列，近日品牌海外官網就確認，會在明年 1 月 4 日舉行新品發佈會，推出 Redmi Note 13 的國際版手機。



據小米印度官網公佈資訊，品牌會在當地時間明年 1 月 4 日舉行 Redmi Note 13 系列新品發佈會，而雖然現階段未知國行版三款 Redmi Note 13 手機會否全數往海外市場推出，但從官方言明即將推出 Redmi Note 13 5G 系列手機說法，預計至少標準版 Redmi Note 13、跟高配機型 Redmi Note 13 Pro 會有海外版機型，跟前代海外版 Note 12 與 Note 12 Pro 一樣。

考慮到香港小米有引入前代機型 Redmi Note 12 跟 Note 12 Pro，如無意外在 Note 13 系列面世時，新系列手機亦有機會引進本港。國行版 Redmi Note 13 配備 MediaTek 天璣 6080 晶片組，具 6.67 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 AMOLED 中置開孔屏；Pro 版本則用上高通 7s Gen 2 晶片組，螢幕亦提升至 1.5K 解像 6.67 吋 120Hz 更新率 AMOLED 中置開孔屏。

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