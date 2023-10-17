小米14系列將率先搭載全新操作系統澎湃HyperOS　逐漸取代MIUI

近日，小米創始人雷軍在微博中表示，今天對於小米來說是一個具有歷史意義的時刻。小米全新操作系統——小米澎湃 OS（Xiaomi HyperOS）正式版已完成封裝。



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雷軍透露，小米14系列將成為第一款搭載新系統的手機，並已經開始生產。此後，小米澎湃 OS 將逐漸取代 MIUI。

目前官方尚未公布澎湃 OS 的更多細節訊息，但我們將繼續保持關注。

值得一提的是，之前有報道稱小米的澎湃 OS 系統僅在國內市場使用，而在海外市場則會繼續更新 MIUI 系統。

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