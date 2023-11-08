iQOO 12 Pro與小米14 Pro對比　價位相近卻有這些差異　你選哪款

11月7日，iQOO12 Pro正式發布，都是第三代驍龍8的高端旗艦，4999元的起售價可以說是追着小米14 Pro猛打。



肯定會有想買旗艦機型的朋友忍住沒買小米等了一波iQOO，那麼iQOO 12 Pro和小米14 Pro到底該怎麼選呢？這篇文章就來幫大家解決這個問題。

首先給大家一張參數對比表，來看看兩款機型的區別——

（中關村在線提供）

可以看到，兩款手機雖然價位相同，但配置差異還是挺大的。

iQOO 12 Pro的優勢在於搭載了自研的獨顯晶片Q1，這款晶片可以大大提升遊戲的體驗。此外，更大的電池、更輕的重量、3D超聲波指紋識別也值得關注。小米 14 Pro的優勢在於一些細節的配置更加全面，比如有獨立的安全晶片、小米龍晶玻璃屏幕蓋板、10Gbps速率的USB 3.2 Gen2。

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1、想要玩兒爽遊戲，那必然是iQOO 12 Pro

iQOO一直以來都在追求硬核性能，這在iQOO 12 Pro上也不例外。不止第三代驍龍8旗艦晶片，iQOO 12 Pro還搭載了自研電競晶片Q1。

這款獨顯晶片可以進行遊戲插幀和分辨率提升，其強悍之處在於提升的效果上實現了跨越式的升級。就拿《原神》來說，iQOO12 Pro可以實現最高2K級別的超分，同時還能實現60幀的超幀，遊戲畫質和流暢度都可以得到保障。

如果你想要更加流暢的畫面體驗，這款獨顯晶片還能實現900P分辨率144幀的畫面，這些都是原生晶片或者以前其他的獨顯晶片無法實現的。

而且，這款獨顯晶片還能用於影音，iQOO 12 Pro適配了B站、愛奇藝、騰訊視頻、優酷、央視頻等主流平台，可以實現高幀率和高碼率的觀影體驗。

值得一提的是，iQOO還聯合中央研究院遊戲人因團隊進行研究，對高頻觸碰區進行了針對性的散熱設計，橫向握持打遊戲時，用戶手接觸到的位置不會感覺有明顯發熱。

2、相機配置各有特色，vivo質感色彩大戰小米徠卡聯合

說到相機，可能很多朋友都會覺得小米14 Pro更強一些，畢竟有徠卡聯合研發。確實這一點不可否認，但或許是因為要給後續的14 Ultra讓位，去年小米13Pro上的1英寸大底反而沒了，主攝替換成了「光影獵人900」。

這個「光影獵人900」的命名可以說是有點奇怪，但從參數上看，這顆CMOS似乎跟OV50H沒啥區別，目前還不知道這就是加了個營銷詞彙，還是在OV50H上進行了定製。

從後攝三顆鏡頭的配置來看，小米的主攝更強一些，因為有可變光圈，這就意味着主攝可以通過物理光圈控制畫面景深虛化和進光量。其餘兩顆似乎都是iQOO更強一些，iQOO 12 Pro長焦是潛望式長焦，OV64B的底更大一些，超廣角二者是相同的感光元件，但iQOO的光圈更大、超廣角也更大。

從這套配置上來看，今年的iQOO影像系統可以說是大升級了，但這還不是全部。iQOO12系列還用上了之前大受好評的質感色彩，另外還提供了鮮豔、自然兩種模式，用戶可以根據自己的喜好切換。

所以，即便小米14 Pro有徠卡加持，iQOO12 Pro也是可以掰掰手腕的。

3、其他方面各有勝負，iQOO有特長小米更全面

屏幕方面，從參數上看二者差別不大，iQOO的屏幕是老牌巨頭三星的全新E7材質，小米的則是與華星光電聯合打造的C8材質。從某種意義上來說，二者都算是首發搭載，從參數看差別也不大，基本都是想把顯示拉到天花板級別。但從外觀上來說，全等深微曲的小米14Pro看起來會更討喜一些。

續航充電方面，二者的充電功率相同，但iQOO 12 Pro做到了更大的5100mAh電池，且機身重量低於小米14 Pro，這一點iQOO以微弱優勢勝出。

其他細節上，二者身為旗艦可以說是該拉滿的都拉滿了，都有對稱的雙揚聲器、都有紅外遙控、都有超大尺寸的線性馬達。小米的線性馬達型號是1016，iQOO並未給出具體型號，只是給出了尺寸，560mm?，而1016恰好就是這個尺寸。

當然，細節上的優勢也各不相同，iQOO 12 的優勢在於3D超聲波指紋，不僅識別面積廣，抗干擾能力還更強，並且依託OriginOS的優化可以實現一鍵即達的快捷支付功能。

小米14 Pro的優勢則是在於有獨立的安全晶片，且有10Gbps速率的USB 3.2 Gen2 接口。並且，小米14 Pro還有全新的小米龍晶玻璃，其強度可以超越康寧大猩猩Victus 2。

綜合來說，二者大面上的配置大差不差，iQOO的超聲波指紋更具有特色一些，小米的細節配置則更全面一些。

寫在最後

iQOO 12 Pro和小米14 Pro的詳細對比評測，我們會在後續為大家呈現，如果等不及了要入手，讀者朋友們可以先參考以下的購買建議——

如果你是忠實的手遊黨，且對快捷支付功能有一定的需求，想要更長一些的續航，那麼就選iQOO12 Pro。

如果你經常用有線傳輸大體積文件，不喜歡手機貼膜，且對徠卡光學有較高的執念，那麼就選擇小米14Pro。

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