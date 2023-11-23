盤點一英寸大底主攝手機　vivo、小米還是oppo誰影相最好？

對於數碼攝影來說，傳感器的大小會直接決定成像質量，因此一英寸大底主攝手機在發售之後便受到了廣大用戶的喜愛。



今天就來為大家盤點一下采用一英寸大底主攝的手機。

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vivo X100 Pro：「黑科技」一英寸主攝

vivo X100 Pro搭載了全旗艦級的後置三攝模組，分別為5000萬像素精度躍遷一英寸主攝、5000萬像素蔡司APO超級長焦攝像頭、以及5000萬像素超視野超廣角攝像頭。

vivo X100 Pro的長焦鏡頭獲得了了蔡司的APO認證，使用與相機和電影鏡頭相同的一套高標準的彩色邊紋評估標準，讓長焦畫質具備媲美專業相機的拍攝水準。

在計算層面，全新的自研影像晶片V3採用全新設計的多併發AI感知-ISP架構和第二代FIT互聯繫統，可以在降低功耗的同時，顯著提升算法效果，不僅讓手機拍攝4K電影人像視頻成為可能，並且能夠靈活切換算法的部署方式，做到V晶片和SoC的無縫銜接，全力保證了各種用戶場景下，複雜的人機交互類功能的流暢度和切換體驗。

小米13 Ultra：徠卡光學全焦段四攝

小米13 Ultra搭載了徠卡光學全焦段四攝，四顆後置鏡頭分別為5000萬像素廣角主攝（IMX989、8P、F1.9-F4.0可變光圈、HyperOIS 超級光學防抖）+5000萬像素超廣角（IMX858、F1.8）+5000萬像素長焦鏡頭IM858、F1.8、3.2X，OIS光學防抖）+5000萬像素超長焦鏡頭（IMX858、5X 、F3.0、OIS光學防抖）。

OPPO Find X6 Pro：超光影影像旗艦

OPPO Find X6 Pro後置攝像頭模組採用了超光影影像系統，共有三顆鏡頭，分別是一英寸大底廣角鏡頭+自由曲面超廣角鏡頭+超光感潛望長焦鏡頭。

OPPO Find X6 Pro後置大底廣角鏡頭採用了具有1英寸感光面積的5000萬像素IMX989傳感器，同時配備了F/1.8大光圈鏡頭與OIS防抖技術。同時在光學方面，Find X6 Pro的廣角鏡頭採用了非球面高透玻璃鏡片，從而實現了81.6超低色散係數，並且應用了ALC亞波長結構鍍膜，使得抗反射率提升40%。

在計算攝影方面，OPPO Find X6 Pro也進行了再度進化。通過馬里亞納MariSilicon X 晶片與OPPO自研影像算法的充分融合，Find X6 Pro實現了強大的光影計算能力。通過採用全新的超光影圖像引擎，Find X6 Pro有能力計算出被攝物體、光線、環境更準確真實的光影關係，從而在照片的二維影像畫面中還原中三維光線的特性，呈現立體感、空間感和臨境感的真實畫面。

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