小米14系列配置提前看　自研澎湃OS加持　鏡頭還與Leica徠卡聯名

米粉期待已久的小米14系列即將發布，又是賣點滿滿的產品，首批搭載驍龍8 Gen3晶片、自研澎湃OS加持、全新屏幕素質C8等等。我們今天就來簡單盤點下目前公布的新機配置，發布會看個價格就行了。



值得注意的是，小米13系列、Note系列也都提前降價4、500元給新機讓路，性價比也不錯。

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1、性能表現

在近日的驍龍峰會上，高通正式發布了驍龍8 Gen3晶片，而小米14系列再次搶到了首發，發布會現場盧偉冰也展示了新機。這顆晶片採用了ARM最新的X4*1+A720*5+A520*2的8核架構組合。GPU方面則是採用了新一代Adreno GPU。

根據官方消息，小米14系列內置的驍龍8 Gen3晶片屬於小米高通「性能規劃設計」專項，聯合落地60餘項硬件需求，全面提升性能體驗。有曝光消息稱，小米14系列在此旗艦晶片的加持下，娛樂兔V10跑分可超200W，還是很令人期待的。

除了小米14系列，iQOO、魅族、蔚來、努比亞、一加等廠商都將陸續發布8 Gen3新機，感興趣的朋友可以關注一下。

順便聊聊續航，小米14標準版大概率僅支持90W有線充電，為了做得輕薄，電池容量大概不會超過5000mAh。

2、外觀設計

小米14系列的外觀配色目前已經全部放出了，包括經典的黑、白、手感螢潤的岩石青，以及採用科技納米皮材質的雪山粉四款配色。這背面顏值，你喜歡嗎？

翻到手機正面，小米與TCL 華星聯合研發出全新C8發光材質屏幕，其屏幕亮度高達3000nit，同時功耗相比上代還降低17%；表現全面跨越。

從海報中可以看出，小米14系列正面的邊框控制再次升級，四邊邊框或將低至1mm，FIAA Slim設計方案可在一定程度上減少搭載FIAA技術的窄邊框屏體的製造工序，降低屏體耗費成本，同時提高生產效率。

三款機型大概率都是這塊C8屏幕，不過標準版是1.5K，Pro/Ultra是2K，素質還是有一定差距的。

3、影像配置

小米14系列本次還與徠卡聯名調校影像系統，帶來了「徠卡光學Summilux鏡頭」，全新影像傳感器品牌「光影獵人」也隨之發布。小米14的主攝將搭載1/1.31英寸傳感器，1.2μm蛋殼像素融合2.4μm大像素，13.5EV的動態範圍能還原出更自然的畫面色彩。

這顆主攝，據傳可能是OV50H，其採用雙轉換增益(DCG™)技術，具有旗艦級別的低光和自動對焦性能，支持120幀每秒的12.5MP和60幀每秒的高動態範圍(HDR)，是OMNIVISION首款具有水平/垂直(H/V)四相位檢測(QPD)功能的傳感器。

另外，小米14系列還將搭載有一顆75mm浮動長焦鏡頭，拍特寫很不錯，不過不知道標準版有沒有。

4、小米澎湃OS

這場發布會上，最令人期待肯定還是小米澎湃OS，官方表示這是一款「以人為中心，打造人車家全生態」的操作系統。該系統融合Linux操作系統以及物聯網嵌入式軟件平台Xiaomi Vela，重建內核基礎模塊，跨端互聯能力能讓多款設備動態組網，能力無縫協同。

根據官網介紹，Xiaomi Vela系統平台相比Linus等平台具有諸多優勢，比如對系統資源的要求要小得多，可以降低硬件成本，提升產品整體的性價比；得益於兼容POSIX接口，Linux平台上現有的開源庫和組件都可以很方便的移植到Vela上，讓產品更好的投放市場。可以說，澎湃OS的發布是小米IoT產品線進一步提升體驗的重要節點。

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