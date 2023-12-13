電腦AI也會偷懶？GPT-4頻現惰性　用戶：回答敷衍甚至拒絕答問題

根據國內相關報道，OpenAI的GPT-4是一款功能強大的自然語言生成器。然而最近有用戶反映，該模型出現了「惰性」的特點。



GPT-4也開始偷懶了？

+ 10

其回應速度變慢、回答問題敷衍不切題且拒絕回答中斷對話等現象頻現。甚至有些用戶反映，在請求GPT-4撰寫表格時，模型只輸出了三行數據；而當輸入一段代碼後，模型僅僅給出了部分訊息，隨後便指示用戶去填寫剩餘部分。更有甚者，GPT-4甚至會告訴人們，「完全可以自己完成這些工作」。

針對這些問題，OpenAI解釋稱是由於長時間未對GPT模型進行更新所致。但整體來看，該模型依然能正常運行，並承諾將盡快修復這些問題。為此，他們將進行離線評估和線上測試以提高模型的質量和性能。

根據報告，雖然GPT-4存在一些問題，但對於那些希望快速獲得大量文本的人們而言，它仍是一款十分實用的工具。同時值得一提的是，在科技發展迅速的當下，保持軟件及硬件設備處於最佳狀態變得越來越重要。

延伸閲讀：Google最強AI模型Gemini亮相 各項基準測試結果比GPT-4優秀

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】