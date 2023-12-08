Google Drive裏檔案神秘消失？Google雲端不安全：只能等官方解決
撰文：T客邦
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如果你在過去幾天裡檢查過你 Google Drive 雲端帳戶，卻找不到一些你明明存放進去、部分或全部的檔案，那麼你並不孤單。
據The Register報導，Google Drive雲端硬碟的一些用戶表示，在過去幾天裡，他們放在Google Drive的檔案神秘地消失了。
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其中一些使用者在Google論壇上發佈了他們的問題。其中一位來自韓國的受影響使用者說：「我的 Google Drive 檔案突然消失了。從五月份到今天的資料都消失了，資料夾結構也回到了五月份的狀態。Google硬碟活動沒有顯示任何變化（只顯示五月份的活動），沒有手動刪除檔案，所以垃圾桶沒有檔案。我從未與任何人同步或共享過我的檔案和硬碟，我是在本機使用硬碟的。」
同一個人向Google支援部門報告了這些問題。迄今為止，包括使用恢復程式在內的一些恢復檔案的嘗試都失敗了。其他 Google Drive 使用者也發佈了類似的消息。
到目前為止，這個問題似乎只影響到通過桌面應用程式訪問 Google Drive 服務的使用者。使用 Google Drive 網站或移動應用程式的使用者似乎不會受到影響。
今天上午（11月27日）早些時候，論壇上發佈了有關此問題的最新更新，據說該更新來自一名Google團隊成員。更新內容如下：「截至今天上午，我們知道工程師已經介入，他們正在努力瞭解根本原因，然後才能提供修複方案。根據最新回覆，請勿對雲端硬碟的根資料夾進行任何更改。希望我們能在本週內找到解決方案。」
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