Google帳號突然被封鎖？檔案全救不回來　網民：這類檔案別上傳

Google相簿是不少手機用戶愛用的APP，能將拍攝相片上傳至雲端，在不同載具上皆能瀏覽，便利性高。不過，若在Google相簿上傳含有血腥、暴力、色情或違反《兒童及少年福利與權益保障法》的檔案，帳號就會被封鎖，用戶需多加留意。對此，有人表示，自己多年的帳號就因此原因被封鎖，「還救不回來。」



日前有台灣民眾在匿名論壇《Dcard》發文指出，Google會利用AI掃描用戶存放在相簿中的檔案，若照片中含有血腥、暴力、色情或違反《兒童及少年福利與權益保障法》等，會被Google封鎖帳號，尤其是手機使用Android系統的用戶，手機若開啟自動備份，較容易被搜尋出。

相片中含有涉嫌違規情況，帳號隨時有機會被封鎖。

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對此，有人表示，自己的帳號因違反相關規定而被鎖，「而且還救不回來，多年的帳號就這樣被刪掉，Youtube上面收藏多年的歌單也回不來。」也有人說，Google drive、One drive、DropBox都有AI會看備份內容，「我的習慣是Google只備份日常拍照，其他全部丟Telegram，買Premium單檔4G就很夠用。」

據Google帳戶說明，帳戶遭停用的常見原因包含兒少性虐待與剝削、出口或制裁法違規情形、未經當事人同意的煽情露骨圖像和性勒索內容與情色露骨內容等，當中包括裸露、性行為、色情內容或增加商業色情網站流量的內容。不過，若此類內容是用於教育、紀實、科學或藝術用途，則不在禁止之列。此外，Google也投入大量資源打擊線上兒童性剝削內容，並使用相關技術來杜絕、偵測及移除自家平台上的兒少性虐待內容，包含採用自動偵測技術和人工審查機制，以及仰賴使用者和第三方（例如非政府組織）提出檢舉，藉此偵測、移除及回報平台上的兒少性虐待內容。

Google在自家平台上偵測到兒少性虐待內容時，會採取哪些動作？

Google在自家平台上偵測到兒少性虐待內容時，會移除該內容、向美國國家失蹤兒童及童工保護中心（NCMEC） 提交「CyberTipline」報告，並可能會終止相關使用者的帳戶。接獲通報後，NCMEC可將報告轉給世界各地的執法機關。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google帳號突被封鎖！苦主崩潰「檔案全救不回來」：這1類檔案別上傳雲端】