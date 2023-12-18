台北旅遊SIM2024｜落地買卡定香港平價SIM?兩張保證5G直上300Mbps

台北SIM實測2024｜臨近聖誕、新年，又是港人旅遊旺季，而台北亦是港人的旅遊熱點之一。在出發前，當然要決定用甚麼方法在當地上網，而當目的地定在台北，用戶不免陷入兩難局面，究竟是在香港預先購買到時要用的旅遊SIM 卡，還是選擇到當地機場購買當地用的 SIM？



在台北旅行時上網Call車已經是指定動作，有網絡當然是方便不少（蔡浩騰 攝）

早前《香港01》記者就到台北工作，順道亦在兩地購買了幾張 SIM 卡，在台北實地進行試用，相信結果會有助各位做決定。

香港網購／鴨記平價SIM：＄80 稱已升級 5G

目前在香港要買於台灣用到的旅遊 SIM，方法有很多，除了不少人都熟知的鴨寮街攤販，網購亦是另一方便的渠道，以一周旅程需要的數據 SIM 而言，大概價格為、＄50～100 不等。

目前香港買到的台灣 SIM 卡以＄50～100 不等（蔡浩騰 攝）

我們就揀選了相當熱門的「HK Mobile 亞太地區 8 日 6GB 上網卡」以及 「JOYTEL 極速 台灣 5 日 無限數據上網卡」帶到台北進行實試，兩者的香港價格介乎＄60～80 不等，而其中 JOYTEL 更聲稱已經升級為台灣的 5G 網絡。

台北落地買：＄75 起有高速 5G

台北桃園機場的出境大堂一直都有不同台灣電訊公司的 SIM 卡售賣處（蔡浩騰 攝）

而在台北桃園機場的出境大堂之當眼處，一直都有不同台灣電訊公司的 SIM 卡售賣處，我們就另外購買了台灣大哥大以及遠傳電信的 SIM 卡，兩者皆有提供 5G 網絡的無限數據選擇，3 日費用亦同樣為 500 台幣、換算為港幣都只是＄125 左右，價格對比香港 SIM 卡貴，不過就勝在保證有 5G。

作為台灣本土的電訊公司，這些SIM卡的最大優點在於網絡的穩定性，而且保證有 5G 連線（蔡浩騰 攝）

如果選擇的是 4G 網絡，費用為 300 台幣起，換算為港幣＄75 左右，價格與香港買得的SIM 卡相若，但考慮到這些 SIM 有當地的電話號碼、可以用作通話，似乎就令它們更為抵用。

台北實地試用

港、台兩地購買的 SIM 卡在牌面上算是各有千秋，實際上手又如何？我們就在3個不同站點以手機插上以上的 4 張 SIM 進行實地速度測試。

第 1 站：台北車站

首先我們就到了市中心的交通樞紐台北車站外進行測速，兩張台灣代表都可以順利連接 5G 網絡，並以超過 200Mbps 的速度進行下載，成績相當不俗。

而香港的兩張SIM 卡，只能連接 4G 網絡的 HK Mobile 下載速度約為 40～50Mbps，對比台灣代表自然是遜色不少，但以實用而言仍然相當足夠。而聲稱已經升級做 5G 的JOYTEL SIM 卡方面，我們在台北車站並未能連接 5G 網絡，不過以 4G+ 的網絡進行下載，依然可以取得 80Mbps 以上的下載速度，表現可以接受。

第 2 站：西門町

下一站我們來到另一遊客熱點西門町，兩張台灣 SIM 卡下載速度突破 300Mbps，其中遠傳電信的下載速度更超過 400Mbps，可謂狀態大勇。

反觀從香港買來的兩張 SIM，速度就維持在 40～50Mbps，依然只是僅僅突破至 4G 的下限水平，難與台灣購買的 SIM 卡對比，只能算是可以接受的表現水平。

第 3 站：台北 101 觀景台

在以上兩站的比試之後，相信大家對於台、港兩地購買的 SIM 卡表現差距有一定概念，不過在連線條件較為惡劣的情況下，兩者的表現又會如何？這站我們就來到高空 － 台北 101 大樓位於 89 層的觀景台進行測試。

在 89 層的高空位置，兩張台灣 SIM 依然可以接收到 5G 訊號，但連線質量就大不如前，不論是台灣大哥大抑或遠傳的下載速度都跌至 20Mbps 以下；反觀兩張只有 4G 訊號的香港 SIM（沒錯，JOYTEL 全程都收不到 5G 訊號），就錄得了較佳的 18Mbps 及 21Mbps 速度，只算是「贏個馬鼻」，不就總算是為香港隊扳回一城。

測試總結：台北落地買SIM優勢更大？

綜合以上幾站、以及工作數天的體驗，在台北當地購買的 SIM 卡於體驗上明顯相較於香港購買的 SIM 卡有更大優勢，尤其可以確保有 5G 網絡以及通話分鐘，令其價格即使貴一點，仍然令人感到物有所值。

不過話說回頭，香港購買的 SIM 卡雖然表現不及台灣當地SIM，表現亦算可以接受有餘。如果你的行程非常緊湊，或是在凌晨時份下機，有機會買不到機場內的旅遊SIM卡，那在出發前在香港購買 SIM 卡作為保險選項，亦未嘗不可。