全面測試4部摺疊手機耐用性　模擬5大真實場景　防護性真的很強

首先，讓我們來介紹參與測試的四款手機：華為Mate X5、OPPO Find N3、榮耀Magic V2以及三星Galaxy Z Fold5。這些手機都是全新機，在測試開始前，由實驗室的專業人員進行了現場拆封和檢查。我們可以看到，外屏機殼沒有刮痕，內屏也非常平整，成色非常好。



在實驗室測試方面，我們設計了一系列硬核測試項目，包括屏幕點觸和刮擦、牛仔褲刮擦外屏以及15萬次屏幕摺疊。這些測試模擬了用戶日常使用手機的一些場景，旨在更好地了解每款摺疊屏手機的耐用程度。

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首先是內屏點觸刮擦測試。這項測試主要模擬用戶對手機屏幕的觸控操作，通過長時間點觸檢測屏幕的耐用性。刮擦則是用來檢測手機屏幕耐刮擦性能的測試方法，通常會使用一種名為「鋼絲絨」的材料，硬度較高，可以模擬硬物劃傷屏幕的情況。在測試中，我們將鋼絲絨固定在一個裝置上，讓它與手機屏幕接觸，並以一定的力度和線程反覆刮擦。如果屏幕能夠經受住一定數量的刮擦而沒有明顯損傷或劃痕，說明其耐刮擦性能較好。

從結果來看，在10000次點觸測試中，四台手機的內屏表現正常，沒有出現斷觸情況。而在刮擦測試中，四台手機的表現則有些出乎意料。在2000次刮擦測試後，華為Mate X5、OPPO Find N3和榮耀Magic V2的內屏（內膜）都出現了不同程度的擦痕，而三星Galaxy Z Fold5的視覺效果略好一些。

接下來，我們模擬了用戶把手機揣兜裏的場景，通過牛仔布摩擦手機外屏，測試外屏的抗刮擦能力。這項測試藉助實驗室設備進行，將手機放入一個試驗箱內，來回不停地摩擦。此項測試共進行了7200次的摩擦，即使每天揣兜10次，也需要兩年的時間。不過從結果來看，四台手機的外屏和外殼都沒有明顯的摩擦痕跡，說明它們具有良好的防護性能。

最後是重頭戲——屏幕摺疊測試。由於時間關係，我們只做了15萬次摺疊測試，但如果按照用戶每天摺疊100次計算，也差不多需要4年之久。摺疊次數是廠商發布會上經常提到的一項指標，意味着屏幕和鉸鏈的耐用性越出色，告訴用戶摺疊手機很靠譜。

經過15萬次摺疊後，OPPO Find N3是四台手機中屏幕痕跡最淺的，表現最好。三星Galaxy Z Fold5也還不錯，摺痕較窄，但比OPPO Find N3要深。需要注意的是，摺疊屏內屏很特殊，出廠時的內屏貼膜千萬不要自己撕掉。我們此次測試的四台機型，內膜都有保留。對於較輕程度的擦痕，還沒有傷及到屏幕，只需更換貼膜就可以恢復如初。如果用戶需要更換貼膜，可以聯繫廠商客服或者前往線下官方售後進行更換。

在實驗室測試告一段落後，我們為大家準備了兩個小彩蛋。我們選擇了完整度最好的兩台手機——OPPO Find N3和三星Galaxy Z Fold5，分別進行了包包晃動測試和外屏跌落測試，來看看這兩款手機是否能夠把「耐用」進行到底。

最後，我們將兩台手機從相同高度扔下，看看它們能否承受住這樣的衝擊。結果令人滿意，兩款手機外觀看起來都還不錯，沒有明顯損傷和刮痕。考慮到大家日常使用的習慣，通常不會這麼劇烈，並且經常會戴殼，所以摺疊屏手機的耐用性還是相當可靠的。

通過這些測試，我們可以清楚地看到每款手機的耐用性表現。四款手機的外屏和外殼都非常耐用，一般磕磕碰碰壓力不大。內屏方面，三星Galaxy Z Fold5的抗刮擦能力不錯，而OPPO Find N3的摺痕很淺，長時間使用後屏幕也更平整。

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