踢腳線取暖器選購攻略　買之前先考慮清楚　房間大小是關鍵因素

不少地區已經開啟了「速凍」模式，如何選擇適合的採暖設備，確保在寒冷的冬季能夠提供舒適且高效的供暖，這是一個需要深入考慮的問題。



近年來，踢腳線取暖器成為漸漸興起的一種取暖方式，整體造型有長有短，最長的能做到1.7米，散熱面積相較於其他產品來說更大，內置的鋁片發熱體更多，也是即開即熱，一般大概十幾到二十分鐘就可以感受到室內溫度的變化，不少廠商把它宣傳為「媲美地暖」。

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踢腳線取暖器名中的「踢腳線」，源於其外形和安裝位置。踢腳線取暖器一般呈長條形，且常被安裝於牆壁的底部，同建築裝修中的裝飾元素「踢腳線」很相似，所以這種取暖器就被叫做「踢腳線取暖器」。

不過，你真的知道怎麼選購一款適合自己的踢腳線嗎？

1、品牌

選擇正規大品牌或知名品牌的踢腳線取暖器，像是美的、松下、艾美特、飛利浦、大宇、小米等等，這樣能更好的確保質量和售後服務。價格方面可以根據預算和需求來選擇，一般來說，大品牌和知名品牌的踢腳線取暖器價格會相對較高，但功能體驗來說是最好的，像是飛利浦踢腳線取暖器採用了黃金三角設計，還內置可分離加濕盒，不會因為供暖而讓空間更乾燥，配合傾倒斷電、高溫斷電、覆蓋斷電和安全童鎖等功能，品質和性價比都非常高。

2、功率

踢腳線取暖器的能耗和功率是直接相關的，功率越高，加熱速度越快，但相應的能耗也會增加。在選購時，需要根據使用場景和預算來選擇合適的功率。

一般來說，卧室、客廳等較小房間可以選擇功率為500-800W的踢腳線取暖器；而辦公室等較大房間則需要選擇功率在1000W以上的踢腳線取暖器。

3、加熱方式

踢腳線取暖器加熱方式主要有電熱絲加熱、石英管加熱和陶瓷加熱、石墨烯加熱4種。熱絲和石英管加熱的價格較低，但使用壽命較短；陶瓷加熱和石墨烯加熱的踢腳線取暖器價格較高，但使用壽命長、熱效率高，在預算充足的情況下，筆者比較推薦選購石墨烯加熱的踢腳線取暖器。

4、防水等級

踢腳線取暖器的防水等級也是需要考慮的因素，防水等級越高，可以在浴室等潮濕的環境中使用，建議購買防水等級要IPX4以上的。

5、安全性

作為家用電器，安全性一定不能忽視。要選擇具有過熱保護、傾倒斷電等安全功能的踢腳線取暖器，以確保使用過程中的安全。

6、附加功能

一些踢腳線取暖器還具有WIFI控制、APP遠程操控、定時、恆溫控制等附加功能，這些功能可以方便使用，但相應的也會增加價格。在選購時，可以根據自己的需求和預算來選擇是否需要這些附加功能。

需要注意的是，踢腳線取暖器的發熱體在制熱時需要消耗大量電能，屬大功率電器，儘管現在許多新款踢腳線取暖器都增加了自動變頻功能來省電，但取暖所需的耗電量仍然相當可觀，而且由於沒有送風功能，完全依靠自然對流導熱，踢腳線取暖器的取暖效果會大打折扣，這也代表着，踢腳線取暖器不適用於面積大的房間，如果你的房間太大，請選擇其他種類的取暖器。

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