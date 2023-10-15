三款衝動式消費家電　貪新鮮最後變積塵電器　呢款人氣產品都上榜

這年頭，即使我們再理智，也難免會一時衝動購買一些雞肋產品，基本上用一次就吃灰的那種。 尤其是一些小家電產品，當你激情一來，熱血一撒，大手一揮買回家，也就新鮮個一兩週，然後你就會發現，這東西好礙地方，用完之後清洗好麻煩 ，而且很可能一年到頭就用那麼幾次，浪費錢不止還佔地方。



一些國外引進的高大上產品，偶爾也會水土不服。 有些的確不適合華人家庭的使用習慣。 即使你努力跟焗爐、麵包機等西式家電劃清界限，一轉身還是難以抵擋什麼麵條機，酸奶機，榨汁機，豆漿機等中餐家電的誘惑。

衝動是魔鬼。 有些時候是東西雖好可不適合自己。 如果，你打算入手熱門款、暢銷款、明星同款、抖音同款的家電產品，不妨給自己一分鐘考慮一下，看看這些產品到底適不適合你。

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1）咖啡機：為的只是儀式感

對於咖啡，人們最享受的便是咖啡沖泡過程的儀式感。 任何去過咖啡廳，親眼看過咖啡師沖泡咖啡全過程的人都會為此著迷。 為了複製這種美感，很多人會嘗試在家中自己學習如何沖泡咖啡，以向親朋好友們展示，即使複雜一些，這種成就感和滿足感是不可取代的。

咖啡機沖泡出來的咖啡，確實比速溶咖啡好喝，速溶咖啡是經過工業加工，或多或少會有一些添加劑在裡面，而且一般而言，是比較次品的咖啡豆製成。 除此之外，工業製成的咖啡，沒有任何個性，沒有咖啡的風味，都是千篇一律。 最重要的是即溶咖啡的副作用很大：例如三合一的反式脂肪酸，和所有即溶咖啡的容易上火之類。

不過，如果你不是非常熱愛咖啡的死忠粉，建議還是不要盲從。 因為也許你高高興興買了一台咖啡機，回家後卻發現，自己做的咖啡非常難喝。 簡單來說，買家用義式咖啡機最少也得一萬以上為及格線，但是家用咖啡機與動輒幾萬元的專業設備相比，差距仍然是非常大的。 商用機的設計更為精密，壓力與溫度都控制的很準確。

除了咖啡機，還有研磨機以及手法，家用研磨機的問題就是容易過熱，影響咖啡豆的香味出來的顆粒容易不均勻；另外同一批豆子很有可能出來的是比較細的粉末和比較粗的 顆粒的混合體。 此外，像是水質、咖啡豆的新鮮程度，都會決定咖啡最終的口感。

所以，如果你不是特別熱愛咖啡文化或發燒友，只是加班比較多，喝咖啡純粹用來提神的，我不建議大家買咖啡機。

2）電焗爐：閒置率最高的小家電

「烘焙」這個源自西方的食品種類開始更多的進入國人家庭，越來越多的人開始嘗試在家烘焙，而一台焗爐則是必備的。 任何食材只要放進焗爐裡，剩下的就交給時間和溫度，而我們只要耐心等待焗爐給我們的美味驚喜。 那麼，我們到底需不需要一台焗爐呢？

焗爐的技術含量其實不高，最重要的在於溫控，實際溫度和設定溫度不能偏差太大。 同時焗爐中心溫度和邊緣溫度不能相差太大，還有就是設定的結束時間和實際的結束時間不能差距太大，誤差太大對於食材是「致命」的。 要解決這個問題，當然是一分錢一分貨，商用的焗爐溫度控制和時間控制都很精準的，價格甚至過萬。

吃貨總是有這樣那樣的幻想，如果我有一個焗爐，一定會製作美味的蛋撻、麵包、會烤出香噴噴的雞翅.....焗爐對勤奮的吃貨來講可能有用，但是如果你懶， 那還是算了吧。

做烘焙每次準備工作、做完之後的工具清潔都是很麻煩的事情，烤了幾次之後發覺還是買現成的吃省事。 而且焗爐還擁有驚人的「繁殖」能力。 烤蛋糕需要搭配蛋糕模具，烤月餅需要月餅模具......忙碌的生活中讓我們沒有太多閒情雅緻，焗爐這類產品實際上熱情也就是那麼一兩次，烤了幾次之後 發覺還是買現成的吃省事。

3）氣炸鍋：買時笑嘻嘻系列

對於「油炸食品不健康」的說法，大多數人都已經非常了解，如今就連一些快餐店也將以前的「炸雞腿漢堡」變成了「烤雞腿漢堡」，不過畢竟快餐店並不是家常飯 ，所以廚房的新寵兒－氣炸鍋就吸引了不少「家庭主廚」們的注意。 認為氣炸鍋不需要將食物放到油鍋中炸，所以一定是健康的。

說說氣炸鍋的工作原理。 日常煎炸食物都是將食材放進熱油煎熟就會導致煎炸食材油脂過多，空氣炸鍋則是利用機器的頂部烘烤裝置快速加熱空氣，並在密閉的空間內形成循環空氣熱流，快速烹調食材的同時還會帶走食材表面的一些水分從而達到外酥裡嫩的酥脆口感，說直白一些就是在鍋裡放了一台吹風機。

雖然氣炸鍋打著耗油少、健康這個招牌，但其實氣炸鍋在加熱食品的過程中，一般溫度也會超過120℃，會產生丙烯酰胺類的疑似致癌物，所以即便是用了空氣 炸鍋，吃這樣的油炸食品時也要有節制，不可過量。

氣炸鍋每次用完都需要清洗，況且時間一長，食材還易與鍋體黏連，對於懶癌患者來說是致命的硬傷。 如果想要健康的話，就少吃或不吃油炸食品，真如果想要偶爾吃一次油炸食品，那就自己用普通油鍋炸製或者購買即可，根本沒有必要單獨為此買一個氣炸鍋。

總結

還有很多例如果汁機、豆漿機、攪拌機、打蛋器、洗碗機、咖啡機、優格機、麵包機…可以發現，廚房是囤積「最雞肋家電」的重災區。 上面三款小家電，也許對有些人來說是非常有用的，但是如果你真的想買，首先必須認清自己的需求到底是什麼，你是不是真的需要這個東西，切記不要盲目剁手 。

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