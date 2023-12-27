Insta360 Ace Pro日本旅拍實測，LEICA高質影像＋AI智能幫手執片｜Insta360與德國光學專家LEICA合作研發的運動相機Ace Pro，不單提升影像質素外，更配合AI智能助手協助用家簡單修飾影片。記者早前就攜帶Ace Pro前往日本福岡北九州旅行實測拍攝，實測新機拍攝質素，以及AI新功能有何幫助。



Insta360早前推出矚目的 Insta360 Ace 和 Insta360 Ace Pro 兩款運動相機，更與德國光學領域LEICA 聯手打造的 Ace Pro，融合了 LEICA 百年光學設計經驗和專業成像技術，與 Insta360 在運動影像領域的先進科技相互結合。記者早前就取得新機，同時前往日本福岡北九州旅行時，同時實測新機。

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發現新機比很多一般運動相機拍攝的影像的確高質不少，尤其是拍攝動態、或Vlog行走時的影像，不單更為穩定，而且事物亦都非常清晰，就像一般相機拍攝一樣。就好像記者在走日本太宰府時，就可以看到無論風景、人物等都非常出色。皆因Ace Pro 搭載了業界領先的1/1.3 吋感光元件，而且更是首部可以直接拍攝 8K 影片的運動相機（最高24fps），同時還提供 4K 120fps 影片／1080 240fps影片和4800萬畫素照片等多種拍攝選項。另外，它新加入適用於低光拍攝的 PureVideo 模式，在低光情況下拍攝，利用AI 智能降噪、亮度還原和動態範圍令影像更為出色。記者就在晚上拍攝福岡Lalaport 1:1 Gundam時，無論機身或投影在牆上的影像都可以消晰可見，這亦都是值得讚賞的地方。

👇 Insta360 Ace Pro 試拍影像👇

+ 7

Insta360 Ace Pro不僅在畫質上表現優異，還擁有獨特的智慧拍攝功能。配備了適合 Vlog 的 2.4 吋翻轉觸控屏幕，令記者可以更方便取景或自拍。而且機身操作亦都非常簡便，如一鍵即按暫停或取消錄影、手勢和語音控制等功能。而且全新的 AI 亮點精選助手，只需要連上手機傳送影片前，系統自動偵測影片中最精彩的時刻，當相機連接手機app 後，便會將自動推送 AI 剪輯的「精彩時刻」，節省後期剪輯時間，方便快速分享。同時，在 App 的「回憶」模組中，用家能看到一天、一週等不同時間周期的 AI 剪輯合集，隨時重溫那些精彩瞬間。

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利用Insta360 app的內置AI功能，協助記者減少後期執片時間👇👇

而手機的Insta360 app同時提供了不少AI輔助剪接功能，當中最有趣的便是「AI 魔術師」。用家可以透過預設或自訂的關鍵字，可以為單條影片添加不同動態效果，帶來令人驚嘆的視覺震撼力。而且還可以拍攝延時攝影、移動延時等等，另外更可以拍攝隱藏自拍杆效果，讓自拍杆在畫面中隱形，從而獲得第三視角拍攝畫面。

機身擁有10m防水效能，如果加防水殼的話，更可以有60m防水效能，就算潛水使用都沒有問題。而且Insta360 Ace Pro更可以在低至-20°C (-4°F) 的溫度下操作，就算北上或去日本滑雪時拍攝都是不錯的選擇。另外，機內的全景水平校正功能亦十分實用，即使在移動中也可以影片保持水平狀態，無論玩任何極限運動都可以將鏡頭都將保持穩定。

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續航力方面，官方指可以連續拍攝100分鐘，而記者間斷地拍攝都足夠一天使用。而且對應USB Type C充電，最快只需 22 分鐘即可充電至 80%，確保集中更多時間拍攝，減少等待時間。

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