日本福袋2024｜Amazon、樂天等8大網店攻略！近月不少港人外出旅行，於年末、新年於日本血拼，搶購超抵買的「福袋」。其實不少大型網店可以網上購買，而且不少熱門福袋更提早一個月限量預購，想買心頭好就要及早搶購。



限量福袋開始搶購

每年年末，日本不同的商鋪都會推出「福袋」優惠，比原價平一大截，購買心儀筍貨。尤其是不少名店、知名品牌的福袋更是不少網民搶購的目標。今年日本各大商鋪的福袋開始接受預購，有一些熱門品牌更提早售罄。今次就為大家總合多個日本必留意的大型網店，以及減少中伏機會4大要點。

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👇👇2024 日本網店搶購福袋 4大重點免中伏👇👇

搶購福袋重點1：及早預訂

很多福袋其實早已經在11月尾、12月初開始接受預訂，而且不少福袋都是限量推出，想搶購熱門產品就要及早出手。

搶購福袋重點2：留意衣物Size

不少人都會購買日本時裝福袋，不過要留意不少日本衣物size就算與歐美香港相同，但大小卻「細一碼」，因此一定要再留意不同碼的size是否合身。

搶購福袋重點3：參考過往紀錄

因為不少福袋都不知道內裡會包括什麼產品，如想減低中伏機率，可參考其他網民早兩、三年的同款的福袋開箱，大概得知中伏率多高，才再考慮是否入手。

搶購福袋重點4：利用集運

始終福袋大都是為了日本人而設，因此大都不會接受海外買家購買，因此想購買日本福袋就要找海外集運公司幫忙才可，空運收費大約$20－25＠1磅（約1星期內到港）；如購買大型或較重的貨品，則可找「船運」集運，收費大約$12－15＠1磅，到港時間大約3-4個星期。

👇👇8個必要Bookmark搶購福袋日本網店👇👇

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福袋必睇網站1：Amazon（連結1、連結2）

福袋必睇網站2：樂天（連結）、樂天遊戲福袋（連結）

福袋必睇網站3：Magaseek（連結）

福袋必睇網站4：Village／Vanguard（連結）

福袋必睇網站5：Pal Closet（連結）

福袋必睇網站6：ISETAN 三越伊勢丹（連結）

福袋必睇網站7：Yahoo！Japan（連結）

福袋必睇網站8：駿河屋（連結）

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