買投影機是在交智商稅嗎？投影技術進步極快　這些使用場景最合適

2023年就要過去了，預計今年智能投影的銷量將超過600萬台，但是仍舊有一些人將購買投影機的花費視為「智商稅」，那麼目前的智能投影機到底該不該買？它現在的狀態是怎麼樣的呢？今天我們就來聊聊這些問題。



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一、投影機的使用場景

首先我們聊使用場景，對於投影機詬病最大的也是它白天使用不方便的問題。的確，即便是再亮的投影機，白天不拉窗簾，效果也拉胯。但是買投影機首先要考慮自己使用的高頻率場景到底是白天還是黑夜。

如果你是一個上班族，白天都在公司，晚上回家後更傾向於在卧室裏使用投影機，為了享受躺在床上看綜藝、追動漫的舒適體驗。此時，投影機的使用頻率可能會高於客廳裏的電視機。

如果你是個遊戲玩家，投影機在中午的效果可能不盡如人意，但在大多數用戶來說，晚上有空餘時間進行遊戲的時間較多，因此投影機的使用頻率也並不低。

並且很多人家裏不僅有投影機，還有電視機，白天非得要用投影機的情況並不多見。白天亮度不夠這個問題看似很有道理，其實並不會給投影機的使用造成太多的困擾。

二、投影機的畫面效果

許多人認為投影機的效果不佳，主要是因為購買了低價產品，這些產品的亮度低、分辨率差、顏色的還原能力也不行。然而，如果你選擇的是3000元以上的產品，你會發現投影機的效果真的不會讓你失望。在晚上即便開燈，效果也可以有保障，同時其細膩程度、分辨率以及色彩這幾年都有長足進步。

如果你預算更高，選擇5000元以上的產品，你會發現投影機的畫面甚至會讓你覺得驚豔。無論是細膩程度、畫面色彩乃至功能的創新上都有不俗的地方。在這樣的產品上看電影或玩遊戲，都能提供出色的表現。

三、投影技術進步非常快

如果你前幾年買投影機，可能它的性能、色彩以及亮度都讓你有些不完全滿意。但是投影機進步很快，過去高端投影機上採用的三色激光技術，如今3000多元的投影機上就能見到。這帶來了高亮度、高色域以及長壽命。同時由於技術的進步，投影機使用的晶片、內存等規格越來越高，保證了投影機在三五年的使用周期內，具有很流暢的體驗。

投影機和手機並不一樣，它處理的任務少，主要是為了看視頻。而手機需要保證很多複雜應用的開啟，多任務運行，因此手機需要很高的配置。但是投影機任務較為單一，配置上不用向手機看齊。目前3000元的投影機，系統已經很流暢了。

此外諸如自動對焦，自動梯形校正，乃至光學變焦等功能都出現在了入門的智能投影之上。現在購買投影機，體驗已經很不錯了。

總之，家用投影機並非智商稅。事實上，隨着技術的進步和質量的提高，它已經得到了越來越多用戶的認可和喜愛。在許多情況下，投影機甚至可以提供比電視機更好的觀影和遊戲體驗。因此，如果你預算足夠，並能夠選擇到質量可靠的產品，投影機絕對值得信賴。特別是2023年，智能的價格進一步親民，如今2000多元已經有不少靠譜選擇！

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